發展局擬申3億元研發數據共享平台　推三維地圖　最快2022年可用

為發展智慧城市的數碼基礎建設，《財政預算案》公布預留3億元，加快發展「空間數據共享平台」。發展局向立法會發展事務委員會提交文件，建議向財委會申請撥款3億元，以發展「空間數據共享平台」及三維數碼地圖。 當局指出，冀平台能在2022年底全面投入服務，並能在2023年年底或之前，將現時的二維數碼地圖提升至三維地圖。

「香港地理數據站」是「空間數據共享平台」入門網站的初版。(發展局圖片)

當局指出，礙於缺乏共通標準及指引，現時不同決策局或部門的空間數據，難以與外界或其他部門分享。因此，「空間數據共享平台」可提供空間，讓決策局或公眾搜尋及閱覽多種數據，亦能下載數據作素材。

平台入門網站數據將會以圖層形式編排，最基礎的一層為香港地圖，能顯示道路、樓宇、海灘等，其後的圖層亦可展出校網、發展和人口數據等。當局鼓勵，各決策局或部門可免費分享其數據。

2022年底或開放公眾使用

局方說，日後將分階段推出約70個額外數據集的「空間數據共享平台」入門網站，當中首階段會在2021年年底或之前推出，可供政府內部使用；至於公眾，則可在2022年底或之前使用。

若財委會批准撥款，當局會於今年下半年至2021年，推出4個可於短期內見效的措施，包括地理位置標記工具等，以供內部或政府以外的用戶使用。

「空間數據共享平台」是一個可以整合、互通和共享地理空間資訊的平台，支援不同應用程式的開發和創新應用。(發展局圖片)

三維地圖能展出構築物內可通達部份

當局又指，將於2023年底或之前，將現時的二維數碼地圖提升至三維數碼地圖。同時，又建議將三維數碼地圖擴展至涵蓋建築物及構築物內可通達的部份，並發表顯示1,250幅建築物內部間隔的三維數碼地圖。

5年開支料3億元

當局估計5年內，發展「空間數據共享平台」及三維數碼地圖所涉及的非經常總開支為3億元，當中有1.5億元用作加快推出共享平台的入門網站，另有1.5億會供地政總署研發三維地圖。