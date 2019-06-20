【逃犯條例】教育局致函中小學校長　籲為學生處理壓力、紓緩情緒

修訂《逃犯條例》在本港引起軒然大波，不但大批市民參與遊行，民陣更曾發起三罷，罷工、罷課、罷市，無論任何一種抗爭活動，參加者亦不乏學生。教育局今日（20 日）致函全港中小學，籲學校為學生紓緩情緒。

信函以「關愛孩子 攜手同行」為題，下款為教育局局長，並由各區總學校發展主主代行，籲學校為學生處理壓力、紓緩情緒。

惟信函中，並無明確表明與與修訂《逃犯條例》有關，僅以「近日各界對社會議題的討論，以及引發的事件」，以及「關注有關討論及事件所引起的社會矛盾、紛爭及焦慮」形容，指部分學生情緒能受影響，希望學生能與學校社工、校本教心理學家或其他相關專業人員商討，透過適切的輔導和支援，幫助這些學生處理壓力，紓緩情緒。

致函全文如下：

( ) 校長：



關愛孩子 攜手同行



就近日各界對社會議題的討論，以及引發的事件，教育局衷心感謝你和教師緊守崗位，秉持專業精神，確保學校運作正常，讓學生在安全有序的環境下學習。



我們亦關注有關討論及事件所引起的社會矛盾、紛爭及焦慮，而部分學生的情緒也可能受到影響。我們希望學校能與學校社工、校本教育心理學家或其他相關專業人員商討，透過適切的輔導和支援，幫助這些學生處理壓力，紓緩情緒。就此，我們已向校本教育心理學家提供有關資源的超連結，方便下載和使用。學校亦應留意學生的情緒，與家長保持溝通，並因應情況尋求學校社工、校本教育心理學家或其他相關專業人員的支援。教育局亦會與學校保持緊密聯繫，因應需要提供適切的支援，例如考慮與相關機構協作舉辦講座、分享會等。



我們盼望繼續與學校攜手，關懷學生，讓他們在關愛的環境中成長和學習，在有需要時得到適切的支援。



如對本函有任何查詢，請與所屬的高級學校發展主任聯絡。

教育局局長



(*由各區總學校發展主任代行)

2019年6月20日