41歲男染侵入性腦膜炎雙球菌　潛伏期內曾到深圳　三名兒子發燒

衞生署衞生防護中心今日（20日）調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的41歲男病人。他自本月10日起出現發燒、嘔吐及頭痛等病徵，其後分別在16及17日到屯門醫院急症室求醫，並於17日入院接受進一步治療。病人的血液樣本經化驗後證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為流行性腦膜炎及菌血症，目前情況穩定。

衞生防護中心調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的41歲男病人。（資料圖片）

初步調查顯示，病人在潛伏期內曾前往深圳，病人的三名兒子最近出現發燒，將獲轉介到醫院以作進一步診斷，其他家居接觸者則至今沒有出現病徵。

衞生防護中心發言人解釋，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播，潛伏期由二至十日，一般為三至四日。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。