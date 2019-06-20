【逃犯條例】李柱銘支持「撤回」修例　寄語學生以非暴力手段爭取

特首林鄭月娥政府未有今日下午限期前應允「撤回」《逃犯條例》修訂，將進行升級行動。反對修訂的資深大律師李柱銘重申，政府應「撤回」，而非現時只「暫緩」；對於林鄭月娥應否下台，他指更換特首與否不太重要，制度問題才是根本，亦表示支持學生以非暴力手段爭取。

第12屆「香港書獎」今日（20日）舉行，表揚11本優秀好書及其作者。（胡綽琳攝）

第12屆「香港書獎」今日（20日）舉行，是次主題為「熟成」，表揚11本優秀好書。活動由香港電台及香港出版總會合辦，目的是「推動優質閱讀，表揚優秀中文出版書籍」。各個界別的名人應邀到場頒發獎項，包括資深大律師李柱銘、廣播處長梁家榮、香港出版總會理事蘇惠良、著名足球員陳偉豪及藝人黃德斌等，即場揭曉得獎名單及嘉許得獎作品。

李柱銘：愛與和平教徒對政府威脅最大

來自不同文化範疇的評審委員，從478本候選書籍中選出18本書籍進入決賽階段，並讓公眾投票選出11本年度優秀好書。

李柱銘被問到現今有哪些書本是很危險的，他揀選了《大公報》的漫畫及《聖經》，他自嘲說：「《大公報》的漫畫對該報有所危險，因為共產黨並沒有幽默感，期待他們出第二冊繼續恥笑李柱銘。」及後他又說：「另一本是很民主的《聖經》，因為最近的事令我有所思考，呼籲年青人要小心，只要他們衝，警方已作好準備，所以政府不認為年青人會構成危險，反而一些愛與和平的教徒對政府造成威脅，因為沒有理由捉捕他們。」及後，他當場唱了《Sing Hallelujah to the Lord》。

李柱銘表示，若政府不回應「撤回」《逃犯條例》的訴求，支持學生作進一步行動，前題是要非暴力；亦認為學生是有智慧，他們的訴求是可理解，因為他們亦得知林鄭月娥下台的作用並不大，重點是要求「撤回」。

資深大律師李柱銘（圖左）認為政府應「撤回」逃犯條例，若只「暫緩」，表示會商討改善方案，日後再度交付立法會審議。（胡綽琳攝）

其中一本得獎政治書籍《拱心石下—— 從政十八年》，是由1995年至2012年間先後擔任香港立法局以及立法會議員的吳靄儀編寫，「政治你的名字是用水寫成，今天的政治事件，明天便已是垃圾，可以見得要寫18年內的政治事件是很冒險。」本書以第一身角度記錄香港在主權交替前後種種政治危機，以及作者守護法治的心路歷程。

吳靄儀（中）表示要寫18年來的政治事件是很冒險的。（胡綽琳攝）

另一得獎書籍《東方堡壘：香港軍事史（1840-1970）》，作者是鄺智文博士及任教歷史科的蔡耀倫老師。蔡老師說，希望透過此書籍補充香港軍事史的空白，將知識傳授給下一代。

唯一一本兒童少年讀物得獎作品：《尋蟲記3 —— 各出奇謀》，作者李熙瑜。本書探索各種昆蟲因求生本能而衍生出的多種覓食、建造居所和保命計謀，並配合二維碼，讓讀者可欣賞趣怪的昆蟲短片。