【逃犯條例】荃灣港安報警拘傷者　林志釉：倘拒通報警方並無違法

荃灣港安醫院昨晚（20日）承認，曾拒絕治療一名6月12日示威傷者，之後通報警方，傷者其後於仁濟醫院被捕。院方稱，有軍裝警員要求通報涉及「金鐘衝突」而受槍傷人士的個案。 本身是律師的病人政策連線主席林志釉今日（21日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，若醫院選擇不配合警方要求不犯法，而市民知情不報亦不違法。 他明白院方發現涉及槍傷等嚴重罪案要通報警方，但今次事件應考慮院方是否只因槍傷、而不是因為有人參與集會而作出舉報，他認為醫院考慮是否舉報時，要平衡病人私隱及公眾利益。

荃灣港安承認拒醫治一名6月12日衝突中受傷的傷者。（資料圖片）

荃灣港安的新聞稿提到，醫院指引不適宜處理以下嚴重創傷個案，例如：懷疑斬人、懷疑車禍、懷疑槍傷、墮樓等，以及懷疑與法律訴訟有關個案。在6月12日，有4位荃灣警署的軍裝警察到醫院，要求通報懷疑涉及「金鐘衝突」而受槍傷人士的個案予警方。

本身是律師的病人政策連線主席林志釉接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，若醫院選擇不配合警方要求不會犯法，他續指「而家唔係大清律例、包庇罪犯」，市民若知道有案件但未有報警，亦不違法，只有在做了一些事令罪案發生才犯法。他又認為，醫生宣誓時用的《日內瓦宣言》說明救治病人是首要工作，不應因政治背景、種族或其他原因影響專業判斷。

林志釉：醫院舉報要平衡病人私隱及公眾利益

港安透露有為傷者提供基本治療，林志釉指，若醫生判斷到傷者無進一步需要，而病人的病情往後有變化，就涉及醫生的專業操守，可能醫生要作出承擔。

林志釉明白院方發現涉及槍傷等嚴重罪案要通報，但今次事件應考慮院方是否只因槍傷、而不是因為有人參與集會而作出舉報，他認為醫院作出舉報的同時，要平衡病人私隱及公眾利益。

現時私家醫院的入院指引存在灰色地帶，林建議醫院應設清晰指引，列明哪一類的罪案才考慮舉報，若有病人因怕被誤會而拒絕前往醫院求診屬非常不理想，醫院要將病人利益放第一位。

醫管局昨就資訊安全問題作回應。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫局臨床系統開發部門：警方「一定唔係經系統方面拎資料」

醫管局病人臨床系統架構及開發總經理許慶來接受同一節目訪問時，再就近日公眾關注公立醫院的資訊系統問題澄清。

急症室資訊系統（AEIS）無需二次登入便可檢視病人資料一事，許慶來稱系統內「For police」版面只作列印用途，醫護只會在災難事件時，需要警方協助救援行動或災難受害者家屬時，才會將相關資料列印並交予警方，由於「6.12」不符合上述救援或尋人原則，因此今次「係無動用過」。

據醫管局了解，警方完全無要求醫管局交任何資料予他們作跟進，許強調「一定唔係經系統方面拎資料」，又稱相信醫護會遵守保護病人私隱的守則，不相信有同事會拍攝任何電腦熒幕上資料。

他強調院內的AEIS系統是內聯網，而醫管局與警方的重大事件調查及災難支援系統（MIIDSS）並無任何連線，重申醫管局只在2003年非典型肺炎期間需警方協助，追查病毒源頭，而提交資料的方法亦是透過加密電郵將列表資料交予警方。醫管局將透過昨日成立的三人專責小組檢視系統安全問題。