【逃犯條例】鄭若驊首次就修例向市民真誠致歉　承認政府工作不足

律政司長鄭若驊今早（21日）發表網誌，首度就修例一事引起社會的矛盾和紛爭向市民「作出真誠的致歉」，同時「承認政府的工作有所不足」。她又指，會以「最有誠意、最謙卑的態度接受批評，並會加以改進，繼續為廣大市民服務。」

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律政司網誌全文

律政司繼續為廣大市民服務

較早前政府已宣布停止立法會大會對《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》的工作，並且強調沒有重啟程序的時間表。雖然我和律政司的同事在修例一事上，與政府團隊的同事在不同場合與各界會面溝通，但我們亦必須承認政府的工作有所不足。

對於過去幾個月的爭議而引起社會的矛盾和紛爭，作為政府團隊的一份子，我在此向大家作出真誠的致歉。我們會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，並會加以改進，繼續為廣大市民服務。

律政司會繼續積極與法律界保持聯繫，就共同關注的議題交流意見。自我上任律政司司長之後，已經與香港律師會和大律師公會設立會面機制，進一步加強與業界溝通。除此以外，我亦經常與法律界、仲裁和調解的專業界別等人士見面，商討如何鞏固香港的法治及作為國際法律及爭議解決服務中心的地位。

經一事、長一智，政府在這件事已汲取經驗，日後必定會做好工作，正面回應社會的期望。

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