【逃犯條例】牧師：唱聖詩冀緩和兩邊　觀察到警員情緒亦冷靜　

大專學界組織發起今日（21日）包圍政府總部，各界關注。基督教協進會前主席、循道衞理教會退休牧師袁天佑今日表示，認為政府設立委員會調查6.12暴民衝突事件，又支持政府積極回應學生的撤回修例等訴求。至於近日集會現場不時有人唱起「Sing Hallelujah to the Lord」，袁天佑相信詩歌可以帶來心靈平靜。 香港基督教教牧聯署籌委會發言人楊建強牧師也認為，將希望及祈禱帶入運動之中，示威者及警方雙方並表現較平靜。他也同意成立獨立調查委員會有助還原事件，可重拾市民的信任。

袁天佑認為唱聖詩能夠緩和示威者及警員的情緒。（資料圖片／林振東攝）

6月9日民陣發起反送中大遊行，但即晚警方進行清場行動。至6月11日晚上，有基督教團體在政總外舉行晚禱會，重覆唱着《Sing Hallelujah to the Lord》至翌日。

基督教協進會前主席、循道衞理教會退休牧師袁天佑今日（21日）在港台節目《千禧年代》指出，教徒在多次集會中唱聖詩是希望緩和兩邊的情緒，不單止緩和了年青人的憤怒的情緒，他觀察到警員的情緒也變得冷靜下來。

倡政府成立委員會調查港人怒氣成因

袁天佑坦言，香港的怒氣由2014年雨傘運動開始升級，認為政府有需要成立委員會調查及了解市民的需要，亦倡政府成立委員會調查港人怒氣成因；冀政府對警員、示威者都有寛容的處理，「大家一齊向前看！」

至於，今日有教徒會自發到金鐘留守，袁天佑認為教會只能夠做協調的角色，最終要解決事件，仍然要留待政府積極回應學生的訴求。

大專學界代表和網民提出的訴求，包括撤回修訂條例草案、收回6.12金鐘衝突的「暴動」定性、撤銷對所有抗爭者的控罪，以及追究及徹查警察濫權暴行；又呼籲市民今日包圍政府總部。

香港基督教教牧聯署籌委會發言人楊建強牧師接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，當初教牧聯署的目的，是希望政府聽市民的聲音，教牧亦同意要將希望及祈禱帶入運動之中，因此到現場講道。

「宗教集會冇得拉」並非發起祈禱會的想法

楊建強指「宗教集會冇得拉」並非發起祈禱會的想法，只是其他人的演繹，又提及詩歌《Sing Hallelujah to the Lord》成為今次運動中的一員實屬偶然，是一名傳道人提議以該歌為祈禱會作結，但不斷有現場人士加入唱歌，「一唱就唱咗八個鐘頭」，而當他們唱歌時，示威者及警方雙方均較平靜。

年青人未知結果下努力爭取 對成年人是大鼓勵

他重提6月12日有年青人見到警方動用催淚彈時「好驚、好沮喪」，不解卑微的表達需求為何遭政府如此對待，但年青人在未知爭取結果下的堅持及努力，對成年人而言是很大的鼓勵。

他認為今次事件令市民、警方及政府之間失去互信，而成立獨立調查委員會有助還原「正面的圖畫」，可以還示威者及警方公道；若事件真相政府的說法有差異，政府需就錯誤策略承擔責任，才可重拾市民的信任。