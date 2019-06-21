【逃犯條例】監警會前委員：速龍小隊制服設肩帶或易被示威者拉倒

《逃犯條例》修例引發6.12警民衝突，警方的行動被指受爭議。監警會前委員鄭承隆今早（21日）再次強調，若警員要出席獨立委員會調查，會影響警員的日常工作。他重申，希望市民相信監警會的機制，「若果監警會嘅調查好離地，再成立獨立調查委員會都未遲！」 他又為速龍小隊沒無展示警員編號作解釋，指若制服肩帶或容易遭示威者等人拉倒，強調外國的防暴警察也沒有肩帶，「之前大家見到的速龍小隊有啲係警校內教官嘅制服。」至於新制服，則未見有要戴編號的指引。

監警會前委員鄭承隆希望市民相信監警會。（資料圖片）

監警會前委員鄭承隆今日（20日）接受港台《千禧年代》節目訪問時指出，當警察投訴課接獲投訴後，一名警員要接受10次至20次問話，若果再加設獨立委員會或警員的影響日常工作。

他強調，投訴警察課的調查是十分仔細，加上監警會委員不少是前廉政公署人員，調查能力甚高，希望市民相信監警會的機制，「若果監警會嘅調查好離地，仲成立獨立調查委員會都未遲！」

有聲音質疑6月12日現場警員無展示警員編號，鄭承隆則提醒投訴的市民必須要親身經歷，並向投訴警察課提供日子、時間以及過程，「見到警員編號咪講，見唔到咪講佢官階」，根據他過往的經驗，強調有七至八成可以追查該名警員。

速龍小隊過去制服或是警校教官的工作服

他指出，速龍小隊是分隊，裝備也不同，過去市民見到的速龍小隊制服，部分是警校教官的工作服，所以有展示警員編號。他認為，新制服沒有設位置展示警員編號，相信警方在設計制服有參考其他國家的防暴警察制服，如有肩帶等容易遭示威者拉倒警員等風險，「戴一個編號要去行動處申請，police（警察字樣）一定要喺套衫出現，反而編號我哋係無見到有指引。可能套衫仲好新啦！」

他建議投訴者，「要記住佢哋嘅裝備，短盾牌、長警棍，戴眼鏡嘅」，讓調查人員盡量還原事件。

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