【2分之一強】各國性教育課大不同　日本人有另類學習法？

每個國家、地區之間都存在文化差異，而各國的教育方式亦有所不同，台灣綜藝節目《2分之一強》邀請了來自美國、巴西、日本、英國、伊拉克等國家代表，分享自己國家的課程特色。

來自加拿大的萬德龍在大學時期有一堂「虛擬公司課」，讓學生組成虛擬公司，用規定的虛擬資金進行投資，經營業績的分數就代表成績。而來自英國的湯姆士則表示他們很小便開始學習「英式下午茶課」，要帶自己的杯以及茶壺，在老師面前做，要泡茶、加奶、配餅乾等，然後老師會試食，在做的過程中，譬如奶放太多或者錯過什麼步驟，便可以觀察出哪些學生是被父母寵溺，在家不用做事。

萬德龍指「虛擬公司課」非常有用，同學之間合作經營有很大壓力，要處理很多衝突。（《2分之一強》截圖）

然而，引起大家熱烈討論的，要屬來自巴西的田舞陽在中學上的「性愛課」，原本班裏面的男同學以為與女同學有親密的接觸，而且其他學校教這堂課的老師都很漂亮，令不少男生期待。結果上課第一日，老師竟然是一位可以做嫲嫲的修女，令大家有些失望。

因為巴西早孕情況嚴重，女生平均在15歲左右便懷孕，所以性愛課的內容會教育大家怎樣避免早孕、保護自己等。譬如男生要戴保險套，教他們如何計算女生的安全期，以及教各種性病，包括會怎麼傳染，怎麼保護自己等。

巴西早孕情況非常嚴重，女生平均15歲左右便懷孕。（《2分之一強》截圖）

湯姆士透露英國的性教育課程則一年一次，身體發育時，護士會說男生、女生的身體會長成什麼樣，一年之後，可能會發生一些性行為，護士又會告知大家「你們會有這個感覺，男生想對女生怎麼樣，女生想對男生怎麼做」，過後一年可能有人懷孕，每一年都會解釋下一步的情況，非常詳細。

英國的性教育課程可謂是step by step。（《2分之一強》截圖）

而美國也是一年一次，每次上幾個禮拜，杜力講述，老師會派一張紙，家長簽名上堂。比起巴西，美國更加「形象生動」，老師會準備很多小黃瓜，教男生女生怎麼戴保險套，還會請同學操作。根據年齡不同，課程的內容也不同，譬如小學三、四年級學識如何戴胸圍，高中教女生怎麼懷孕，精子怎麼運動等等。

杜力指男生女生都要學習如何戴保險套。（《2分之一強》截圖）

雖然日本也有性教育課程，不過夢多表示日本人其實不需要上這堂課，因為打開爸爸的櫃桶會有很多「影片」，大概小學三年級開始就會看，所以課堂上大家都很無聊。

雖然日本也有性教育課，不過夢多表示很無聊，因為差不多小學三年級開始，已經開始偷看爸爸的「影片」。（《2分之一強》截圖）

在保守的伊拉克，從小學到大學都有「伊斯蘭教課」，內容是學習《古蘭經》，一個是書本，一個是穆罕默德講的故事，要全被背誦，無論是什麼宗教，都一定要上這堂課。而最特別的是，對於這本書的擺放有很多規矩。譬如不可以放在地上，如果在家中，要放在最高的地方。佩修表示每次上課都很大壓力，一定要好好保護這本書。

連對書本的擺放都有要求，真是很大壓力。（《2分之一強》截圖）

而日本最特別的一堂「課」，就是從小學一年級開始養小豬，到要畢業時進行投票：「要不要吃」，這是為了讓學生知道「吃的東西都是用生命換來的」，夢多直言有些同學就會哭，說不要吃，但老師會說投票結果是「吃」，夢多認為這很具有教學意義。

日本的另一門特殊課，就是「游水課」，國立學校在幼稚園便已經開始學游水， 而且不能戴有游水眼鏡，要讓學生學習如何在水中睜開眼睛，要游完25米才這堂課可以畢業，到中學之後要游50米，包括蛙式、自由式、蝶泳等都要學會，如果50米游不完，落堂後要繼續游。（《2分之一強》截圖）