【爸媽補習班】「性」與生活息息相關　專家指幼兒也可開始性教育

性教育是甚麼？為甚麼幼兒、小學生也要性教育？很多成人以為性教育就只是談及性行為，更擔心子女接觸後會更刺激他們的好奇心、導致子女犯禁。護苗基金高級教育主任楊文慧（Elia）表示性教育的涵蓋範圍廣闊，並非如家長所想只是鼓吹性行為。接下來Elia將會逐步向爸媽們講解，如何向小孩傳遞認識兩性身體差異、性侵犯、尊重自己與別人、面對色情資訊態度等題目的方法。進入正題前，先來看看家長應持甚麼態度。 拍攝：黃卓敏、李賢華 剪接：陳詩敏 動畫：賴文傑 場地提供：D.Park

Elia表示，性教育的範疇包括認識不同性別、了解私人部位、學習保護自己和尊重別人、分辨好壞身體接觸、學習安全性行為、預防性病等等，而根據衛生署學生健康服務，性教育的目的和重要性如下：

★性教育是要讓子女了解男與女的基本生理結構和生命的誕生。 ★透過對性的認知，教導子女建立及接受自己的性別角色及職責，更能明白兩性身心的異同，來奠定交友、戀愛及日後與人相處的基礎。 ★性教育是全人教育，教育個人接納自己，學習與人相 處的態度和技巧，培養對人對己的責任感。

性教育是涵蓋身、心理健康和人際社交各方面的課題。 由此可見，性教育不只局限在「床上活動」，而是觸及身、心理健康和人際社交各方面，Eila更形容與學做人一樣，沒有特定的時間表、沒有固定上課地點，是「活到老學到老」的課題。 為甚麼幼兒也需要性教育？ Elia指出當幼兒有男、女概念，知道男、女生分別要進男廁和女廁，生活便開始與性教育息息相關，這時亦可逐步開始性教育。另外，小孩好奇心旺盛，即使爸媽不說，也會有各種問題，例如「點解爸爸有雞雞但我無」、「我係邊度嚟」，家長或會因尷尬而避而不談：「家長進行性教育時最重要是保持態度開放，不要覺得談性是個忌諱，如果家長都覺得是忌諱，或希望小孩不要問，小孩便會不敢說、不敢問，日後遇上任何事情都會收在心裡。」但事實是現今資訊發達，即使爸媽、老師不說，小孩也有自己的方法尋找答案，大人永遠不知小孩自行找到的答案是對還是錯：「與其讓小孩找到錯誤的性知識，不知由家長去教導正確的性知識。」

尊重自己和尊重別人是性教育其一重要課題。（GettyImages） 如何開始性教育？ 如上文提及，性教育與生活息息相關，Elia就舉出以下例子——小孩聚在一起玩耍時，有些較熱情的小孩可能會以擁抱來打招呼或示好，但對方又未必喜歡。爸媽可以待小孩玩耍後這樣跟小孩說： 頭先我見到你同小明玩得好開心，仲攬埋一齊喎，擁抱係一件開心、表達友好的事，不過其他人未必會鍾意，如果其他人唔鍾意、say no，你就要尊重佢，用其他方法示好。同樣地如果有其他人攬你，令你覺得唔舒服、唔鍾意，都可以say no。擁抱並唔係惟一的打招呼方法，你可以選擇同佢握下手，或者拍拍膊頭。 Elia強調，友善的擁抱本身並不是壞事。但要讓小孩知道每個人表達友好的方式和感受都不一樣，有些人接受適當的身體接觸，亦有些人不太喜歡，家長應讓小孩知道要尊重別人的感受和喜好。

護苗基金高級教育主任楊文慧（Elia） 不要怕尷尬 說到性教育，就必然會說到性器官，很多爸媽都不想直呼「陽具」、「陰部」等名稱，而用「妹妹」、「下面」、「雞雞」來代替，Elia表示情況就如教認識口耳口鼻時也不會用其他詞語代替，如爸媽支吾以對、「講啲唔講啲」，這並不能解答小孩的好奇心，更有可能引起反效果。「當然亦要因應小孩的年紀和能力，來衡量要說得多深入。」Elia又建議家長被問到不懂解答的問題時，應坦白向小孩表示暫時不能回答，並承諾會先找資料，稍後再向他解釋。 下一集，Elia會詳細說說如何讓小孩認識兩性的身體差異。

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