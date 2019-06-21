【逃犯條例】三示威者醫院被補　陳肇始：正了解事件

警務處處長盧偉聰早前承認有在醫院拘捕上周三（12日）金鐘警民衝突的示威者。有示威者指控前線醫護洩露病人資料，致傷者被捕；而荃灣港安醫院承認拒絕示威者入院，並按警方要求報警，以致示威者最終在仁濟醫院被捕。總共有三名示威者在醫院被捕，當中有人未見醫生而被警察搶先拘捕，大大影響醫患關係。 衞生局局長陳肇始今日（20日）表示，私營醫院均有保障病人私隱的守則，強調方法行之有效，衞生署亦正了解事件。

食物及衞生局局長陳肇始（中）指公、私醫院對病人私隱有相關守則。（羅君豪攝）

陳肇始：醫院是病人接受治療地方

陳肇始今日出席兒童醫院開幕典禮後，被問到荃灣港安醫院拒絕醫治示威者，並且報警，令示威者到達仁濟醫院後被捕。陳肇始表示，公立醫院及私家醫院均有守則處理病人私隱，而且有個人資料私隱專員公署公署及法例監管，強調方法一直行之有效。她又提到，衞生署現時有了解相關事件。

陳肇始表示，香港是法治地方，任何人求醫亦需立刻提供適切的醫護服務，她稱法治及病人私隱要有一定平衡，一向行之有效。陳肇始提到，醫管局已有三人小組檢視電腦系統的安全，希望在事件上，對醫管局電腦安全及保護有所提升。她又提到，醫院是病人接受治療的地方，希望各位緊守崗位。

醫院管理局行政總裁梁栢賢強調，醫護人會以醫治病人為首，會否懷疑病人涉重大罪案則由護士作評估，他又提到是次事件不是大型災難，不需特別處理。