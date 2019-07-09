【DSE放榜】曾擲櫈罵老師　反叛青年因籃球改變　考入八大報劬勞

「全間班房靜了下來，我站起來向老師擲了張椅子，不停講粗口，周邊同學抱著我，叫我冷靜些。」周浩強尷尬地說，從前的自己，就是這般衝動及自我中心。 昔日反叛的他，今日是八大的大學生，而令他「浪子回頭」的，除了是媽媽無限量的信任及支持，更與一場籃球比賽及一班籃球隊隊員有關。

周浩強：「籃球不是一個人的遊戲，要全隊上下一心爭取勝利。」（余俊亮攝）

因籃球敞開心扉 「獨行俠」學會溝通

現年22歲的周浩強直言，中學時代的自己十分自我中心、不願意聽取別人意見，甚至連喜愛他的老師亦「無面畀」，當日擲櫈事件的起因，正是老師追問他為何不回校考試觸發。

周浩強之所以浪子回頭，全因籃球。酷愛籃球運動的他，曾參加由公益金支持的「青少年入樽計劃」，這項計劃每年為500名青少年提供籃球訓練和比賽，參加者同時會參與不同的體驗活動，並服務社會。而在本地體育學院Hong Kong Golf & Tennis Academy支持下，計劃自去年起擴展至修畢香港中學文憑試18、19歲的青少年，名為「籃球夢工場計劃」。

籃球運動講求團隊合作，但周浩強坦言，自己在單親家庭成長，又是獨生子，一向獨來獨往，不善表達，又自恃較同班同學年長兩年，當年的他常忽略同學、隊友的意見：「隊友間都有講有笑、投入比賽，唯獨與我同場時毫無默契，不會齊心進攻或防守，我融入不到球隊，愈打愈不開心。」

以前不喜歡傳波，只相信自己，慢慢才知道一個人不可能完成40分鐘比賽......籃球不是一個人的遊戲，要全隊上下一心爭取勝利。學校社工叫我參加入樽計劃，認識了好多朋友，跌倒會有人扶起我，不開心會陪我、會開解我。 周浩強

單親母循循善誘 待人要有同理心

直至他在籃球比賽中受傷，卻沒有隊員願意攙扶，才驚覺自己的孤立，他下決定要改變這個狀況：「在球場上跌低、受傷，無人會來關心或理會，當刻覺得，我不可以再如此下去。」他厚著面皮，直接與隊友對話溝通，學習考慮他人感受，從他人角度出發，花近一年，成功贏回一班猶如親兄弟的隊友。

昔日衝動無禮的小子，變成現今言行有禮的大學生，周浩強感激自己背後有一個開明及相信自己的母親：「當日發生如此大事（擲櫈事件），她沒有很嚴厲地罰或罵我，反而叫我要代入別人感受，想想成功人士、老師會否因為自己不開心而發脾氣。」

為了報答媽媽多年來獨力養育他，他努力達成媽媽的願望作回報：「媽媽一直對我沒有什麼要求，只是想我入到八大，但我卻在數學科拿1，入不到大學。」在女朋友及媽媽的支持下，他自修數學，並在翌年成功升入嶺南大學社會科學院，如願成為八大的學生。他勉勵考生即使成績不理想，亦毋須過於難過，可在認清目標及方向後再次努力。