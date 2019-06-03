【DSE2019】失意女生護理課遇上「另一個自己」　相扶6年終成護士

能找到夢想的職業不容易，若遇到一個有共同經歷，又可以一起扶持的朋友就更難得。兩名互不相識的90後女生，在中三時同經歷家人入院，雖至親返魂乏術，她們卻因感受到護士對病人的安慰及支持，立志成為護士。 無奈二人雙雙在文憑試中失意，未能入讀八大資助院校課程，卻有幸在醫療護理課程遇上對方，一年後再一起轉讀明愛專上學院護理學學士課程，相互扶持捱過五年的學習及實習。將於本月畢業並取得註冊護士的資格的她們，無懼醫護界壓力，打算到公營醫院工作，並會以同理心與病人相處：「他們可能是因為倒杯水都做不到，所以脾氣才會不太好。」

左起為明愛專上學院護理學學士課程首屆畢業生鄺芷琦、賴千里。（鄧穎琳攝）

鄺芷琦因外婆入院 感受護士細心

現年24歲、明愛專上學院護理學學士課程首屆畢業生之一的鄺芷琦憶述，中三時外婆確診末期癌症，留院時經常全身疼痛難耐，幸得到護士們的細心照料，會因應情況為外婆止痛，自此她決意要成為關顧病人的護士；奈何DSE最佳五科成績只有20分，不足以入讀八大開辦的護理學學士課程，卻「因禍得福」地，在一所自資院校中遇上有類似經歷的女生賴千里。

賴千里祖父曾因三級燒傷入院

千里指，自幼照顧自己的爺爺，在她中三時不慎打翻滾油，手腳大規模皮膚三級燒傷，「當時覺得很無能為力，但探病時見得最多是護士，她們真的很關心病人，對待病人好像對待家人般，當時就決定自己也要做護士。」

由於文憑試成績未如理想，心儀醫護行業的千里報讀了與醫療相關，但不會獲得專業資格的課程；她說，開學首天就遇上與自己有共同目標的芷琦。

我們都十分慢熱及怕羞，但大家都知大家很想做護士，一起上堂後開始熟絡，後來一起轉到明愛讀護士，由開學第一天到畢業，我們都是同組，放學會一起溫書、練習，放假會約出來玩，亦會分享實習及工作時的不開心，六年來都互相扶持。 明愛專上學院護理學學士課程首屆畢業生之一賴千里

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五年課程均不可遲到或走堂 「護士遲到、告假會影響病房服務」



芷琦補充道，「護理學有很多很深的專有名詞，我們會一起想出得意的方法串字，更會互相扮演病人，讓對方練習護理程序，一齊練習丶一齊進步」。但談到五年來的難忘事件，她們卻異口同聲地說，是院校老師的要求。原來明愛護理系老師嚴格要求同學不可缺席或遲到，千里強調是「一秒都不可以遲」，病假者亦與遲到及缺席者一樣，需要撰寫最少一千字的學習報告或閱讀醫學文獻後交「讀後感」。

同為明愛護理學學士課程的首批畢業生的袁振文笑言，為了避免被處分，他五年來不曾缺席及遲到，後來明白老師希望訓練出同學「有交帶」：「護士必須交更，若遲到會影響同事放工時間，而突然告假難以安排人手，甚至有機會影響到病人。」

醫護人手不足，實習生的壓力亦不輕，千里直言，曾因遇到無理病人而沮喪，但後來發現他們多因身體不適，而非刻意為難：「他們可能是因為倒杯水都做不到，所以脾氣才會不太好，我們可以盡量耐心及以同理心跟他們相處。」三人均一致表示期望到公營醫院工作，接觸不同病例累積經驗。

明愛專上學院護理學學士課程新學年設360學額

本港面對人口老化，醫護人手供不應求，明愛專上學院的五年制護理學學士課程，獲政府批准下學年起增至每年360個學額，扣除政府指定專業／界別課程計劃（SSSDP）的資助，2019/20學年入讀的學生，每年學費約為36,050元。