【逃犯條例】警簽發民陣和平大台　無衝擊無警告示威者硬食催淚彈

警方周三（12日）施放150枚催淚彈，驅散反對修訂《逃犯條例》示威者。近日曾有記者重返現場統計催淚彈殻，發現劃作和平集會區的主舞台龍匯道竟是重災區。協辦「民間人權陣線」主舞台的音響公司職員透露，過往從沒衝擊音響公司及和平示威區的先例，民陣今天（14日）亦發聲明譴責警方毫無預警向已獲「不反對通知書」的和平集會發投擲催淚彈，逼使正在現場觀看新聞直播的參與者走避至中信大廈，險釀人踩人事故。

不反對通知書為警務處處長簽發的文件，故警方放催淚彈前，和平示威區市民正在該區域內進行合法的和平示威。

翻查警方資料，警方曾向「民間人權陣線」批出三日不反對通知書，同意於6月12至14日把龍匯道舞台附近劃作和平示威區（見圖）。但6月12日下午四時，警察突然推翻協定，有防暴警察從灣仔演藝學院持長盾推進，並發放催淚彈。

翻查當日圖片及影片，當時龍匯道群眾僅在地上看新聞直播，並無任何衝擊行為。有在場人士透露，警方突然向和平示威者投擲近十顆催淚彈，「無人衝，無人挑釁，只係坐喺度睇新聞直播」。結果，和平集會群眾向中信大廈避走，導致情況極度混亂，險釀人踩人意外。

民陣於中環龍匯道南面行人路的集會已向警方申請。（截圖自香港警務處網上文件）

民陣今天（14日）發表聲明，指中信大廈門外之集會，已接獲警方的不反對通知書，並按警方要求在指定地點作出舞台、音響安排。「而警方卻在16時09分，在毫無預警的情況下，由分域碼頭街向民陣舞台進迫，在未有任何人士衝擊警方於分域碼頭街的防線，而警方沒有作任何警告下，向集會人士施發最少四發催淚彈，並且向集會範圍推進防線，令過百名和平集會人士一度只能往中信大廈的一扇玻璃門逃生。」

聲明續指：「我等認為，警方行使武力的方式，可能會引致群眾發生人踩人慘劇，亦質疑警方是否有合理理由，向民陣的和平集會施加以上程度的武力。」

數十名防暴警察包圍依法申請的民陣主舞台。

距離添美道衝突區約50米

記者曾聯絡當日負責場地的音響公司，音響公司職員吳小姐坦言，「作為音響公司，本身企嘅位置係全場最安全嘅位，但結果都要受咁嘅對待」。

紅色線為防暴警察推進路線，警方疑違反警務處長簽發的「不反對通知書」，向和平集會市民投擲催淚彈；黃色為民陣合法申請「不反對通知書」之和平示威區，與立法會示威區相距125米（橙色線）；亦與添美衝突區相距50米（藍色線）。（受訪者提供）

據悉，民陣大台位置與衝突區間設有緩衝區，以方便救護車出入及照顧選擇和平示威市民的需要。實際上，當日下午大台分別與立法會示威區及添美道相隔125米及50米，與主舞台有一定距離。

6月12日警察準備直攻龍匯道。（USP United Social Press 社媒 提供圖片）

原本和平集會的民眾走避至中信大廈。（市民提供圖片）

然而按當日多條現場片段所見，警方仍至少向和平示威區方向發射9枚催淚彈。當中，3枚從添美道射至龍匯道舞台後方，另外6枚由沿灣仔演藝學院走來的警員，直接把催淚彈射向龍匯舞台前方（3枚）及馬路（3枚），險危及音響公司器材。

對於本周日民陣將再發起遊行，再次負責當日音響工作的她坦言心有餘悸，但直指，「若果警察再次違法，我哋去到邊度都冇得避，做乜都一樣」。

「既然有呢個專業性就盡量做」

「怕但係一定要做」，她續指，「因為我哋任何光譜嘅人都應該一齊支持住香港。」她又認為一個公民社會需要互相協助，「我既然有呢個專業性，就會盡量做。況且我做嘅嘢合法合情合理，可以推動民主，何樂而不為？但我亦都唔可以令公司陷於非法的環境，所以只會做有不反對通知書的地方。每一個人都憑良心做好件事，香港就會更好。」

人群散去後，大批警員包圍音響公司。（受訪者提供圖片）

吳小姐寄望香港警察不再濫權，亦不希望再見人流血。「今次見到香港人上下一心，各有各努力，目標都係想香港變好。其實香港真係好靚。」

警務處處長盧偉聰日前在記者會上回應警員是否違犯使用指引，過分使用武力的問題時指，警員絕對有跟足指引，因警隊有嚴格指引，警員亦有接受過訓練，知道如何使用武力。