【逃犯條例】護士問駐院警「催淚彈」點寫　示威傷者伊院被捕

示威者阿源（化名）在6月12日中午於中信大廈被催淚彈擊中頭部，阿源其後到伊利沙伯醫院求醫，期間向護士透露受傷緣由，但護士卻忽然站起向駐院警察詢問「催淚彈個催字點寫？」警方兩小時後在醫院取藥處，以涉嫌暴動罪為由拘捕阿源，最終阿源在一日後無條件釋放。 阿源強調自己和平示威表達訴求，不評論護士是否蓄意向警方透露有關訊息，但指該護士行為失去專業判斷，會危害傷者或令示威傷者不敢再前往醫院求醫。

示威者阿源（化名）在6月12日中午於中信大廈被催淚彈擊中頭部，其後到伊利沙伯醫院求醫，警方兩小時後在醫院取藥處，以涉嫌暴動罪為由拘捕阿源。（張浩維攝）

反對逃犯條例的示威者多日在金鐘立法會一帶示威，警方在6月12日下午，發射150枚催淚彈、20枚布袋彈及數枚橡膠彈，最少百多人受傷。在中信大廈近龍匯道位置，和平示威的大學生阿源在約4時被警方圍困，阿源稱被硬物擊中頭部，相信該硬物正正是催淚彈，阿源吸入大量濃煙，逃走期間需兩人扶著，胃部如火燒灼痛。

他逃至海富中心才查驗傷勢，發現帽子留有一個硬物擊中的痕迹，並感到頭暈。他擔憂頭部受到重擊，遂去伊利沙伯醫院求診。

示威者阿源（化名）在6月12日中午於中信大廈被催淚彈擊中頭部，其後到伊利沙伯醫院求醫，警方兩小時後在醫院取藥處，以涉嫌暴動罪為由拘捕阿源。（張浩維攝）

中年女護士問警察 「催淚彈個催字點寫？」

其中一名負責分流工作的中年女護士查問傷勢，他如實作答，知悉他曾到金鐘示威，並知他懷疑被催淚彈擊中。該名女護士聽畢後，她忽然站起並走出兩步，向正在遠走的駐院警察詢問，「催淚彈個催字點寫？」當時該護士附近還有數名正在工作的護士，並且有陪同阿源求醫的朋友在旁，而該名駐院警察當時沒有拘捕阿源。

阿源兩小時後在取藥處等待期間，多名警員以懷疑涉及暴動罪為由拘捕阿源。阿源最終在20小時後被無條件釋放，但所有服裝均被取去作為證物。問及阿源會否後悔對醫護交代受傷詳情，阿源表示無後悔，稱醫護了解事件後有助傷者治療，但認為該名護士的行為失去專業判斷，她可向途人或同事查詢，而非向警方查詢。阿源指該行為只會嚇怕往後社運的示威傷者。

示威者阿源（化名）在6月12日中午於中信大廈被催淚彈擊中頭部，其後到伊利沙伯醫院求醫，警方兩小時後在醫院取藥處，以涉嫌暴動罪為由拘捕阿源。（張浩維攝）

「我無掟磚」 始作俑者是香港政府

「我無掟磚，無推鐵馬，點解告我暴動罪？如果真係入罪，香港法律名存實亡！」冒著被控告的風險，他願意走出來細說事件，全因不想醫院再發生類似事件。阿源指暴動罪的「暴」，理解為暴力，他沒使用任何暴力，站出來示威只是要求港府撤回逃犯條例，並反對警方濫用暴力。

雖然阿源不曾後悔向醫護坦白，但他仍十分憂心，指自己是一名奉公守法的人，經歷扣留及或會被控的罪名，均會處於徬徨及恐懼之中。他指事件後，他會再考慮每次示威是否必要，但他最後仍希望市民「勿忘初心」，始作俑者仍是堅持推逃犯例的香港政府。

根據警方兩日前數字，6月12日被捕人數為32人，當中5人干犯暴動罪。根據第19條的「暴動」罪，如任何參與非法集結的人破壞社會安寧，該集結即屬暴動，而集結的人即屬集結暴動，一經定罪最高可判監10年。