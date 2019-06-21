【長榮罷工】明日取消117班航班　當中12班往來台北及香港

因受桃園市空服員職業工會罷工影響，長榮今天（21日）已取消79個航班。據長榮網站顯示，明日（21日）再有117班航班需要取消，當中有12班往來香港及台北。

據長榮網站顯示，明日（21日）再有117班航班需要取消，當中有12班往來香港及台北。（中央社）

長榮網站指，截止今日早上10時，共有117班原定明日出發的航班需取消，受影響地區包括大阪、沖繩、札幌、哈爾濱、曼谷、倫敦、巴黎等，初步估計至少影響逾2萬名旅客。

12班航班往來本港及台灣

而有6班受航機，本來會由香港出發至台北桃園機場，惟因應罷工行動需要取消。受影響的航班編號為BR828、BR892、BR852、BR870、BR856、BR858。

另有6班則由台北前往香港，取消的航班編號為BR891、BR851、BR869、BR855、BR857、BR827。

可改訂位或退票

長榮指出，持有長榮及立榮航空國際線確認機位的旅客，若因罷工事件導致該班機被取消或異動，由即日起至9月20日可更改訂位或退票。

機管局則指，由於部分長榮航空員工發起工業行動，航班服務及運作可能會受到影響，旅客前往機場前，可瀏先覽香港國際機場網站，或向航空公司熱線(852)2810 9251查詢最新資料。