【長榮罷工】資方提告工會求償　高層威嚇職員：給你自己留點退路

在台灣，長榮航空勞資協商破局，空服員昨天（20日）正式罷工，累積到今天（21日）有近2萬人受影響。 長榮資方委任律師於今天下午3時50分到台北地方法院遞狀，向工會提出非法罷工損害賠償，以1天3400萬元（新台幣，下同）為基礎計算，並視罷工持續期間後續調整。 此外，工會在桃園南崁長榮航空總公司前搭起帳篷和舞台，卻因場地問題爆發衝突對峙。從工會曝光的一段影片看到，長榮航空首席副總何慶生對一名罷工女職員大發官威，指著對方說「我專制怎麼樣」、「我說了算」、「你給你自己留點退路」。外界普遍認為其威嚇意味十足。

勞資雙方因場地問題爆發衝突對峙。空服員工會人員（左）對搭建舞台一事提出質疑。（影片截圖）

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根據了解，當時工會在合法罷工糾察線內架設物資帳篷、搭設舞台，何慶生不滿公司大門整個被堵住，與空服員工會人員為此激烈爭執。

在工會提供時長1分17秒的影片中看到，何慶生面對質疑反駁：「專制怎麼樣？我專制怎麼樣？」「就是要這個威權，才可以極權管理」。

何其後又以「教訓」的口吻表示：「現在公司不是這樣，妳還有可以穿上這套制服，走到全世界，proud（驕傲）嗎，沒有總裁的這種領導，你以為妳有今天嗎？」又質疑說：「但是你們這種方法是對的嗎？」最後在臨走之前拋下一句「你給你自己留點退路。」

影片在Facebook上流傳後，亦引起網民熱議：

「衝著這個官威，錢我不要了，我就只爭個尊嚴。」 「好兇狠的老闆，我以為是黑道仲裁。」 「這種嘴臉真的應該好好檢討。甚麼叫proud？一個被3千個員工討厭的主管還能proud自己的管理能力，我也是服了這種邏輯。」 「空姐們加油！不能輸！」

長榮航空罷工影響多個航班，團體旅客一早還是排滿櫃台前。（聯合新聞網）

另一方面，長榮總經理孫嘉明21日上午受訪表示，工會提出設立「勞工董事」，依法並不屬於調解事項，公司對此提出非法罷工告訴。

長榮資方委任律師鍾郡當天下午隨即到台北地方法院遞狀，指此案被告為桃園市空服員職業工會，包括理事長、秘書長與全體理監事，損害賠償參考2017年尼莎颱風期間長榮全面停飛產生的一天損失的營收作為基礎，一天3400萬元，後續則需視罷工持續期間作為計算基礎。

此外，反罷工員工也向工會幹部提起強制罪、妨害自由的訴訟，空服員職業工會則表示，合法罷工，不怕被告。

長榮航空罷工影響多個航班，公司派出多名地勤人員在櫃台前服務旅客。（聯合新聞網）

長榮航空並補充說，長榮航空是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但此次桃空職工卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，並進而發動罷工，明顯有違法罷工之事實。對於桃空職工發起罷工行動已嚴重影響長榮航空營收、公司聲譽，以及財產損失，將對桃空職工提告並要求賠償所有損失，以捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益。

（聯合新聞網）