【長榮罷工】旅客延誤6小時以上最高賠250美元　退改票免手續費

長榮航空空服員罷工，長榮航空宣布會將受影響旅客簽轉其他航班，若航班延誤6小時以上，將提供延誤期間衍生必要的食宿或交通等費用，依旅客提供相關單據的合理性核發，補償上限為250美元（約合港幣1955元）。

有關團體旅客的部分，長榮航空請旅客與原委託的旅行社聯繫，長榮航空也將會由營業人員與旅行社洽商後續相關補償事宜。

另外在罷工期間，有關退票或是更改訂位的旅客，長榮航空將提供免收手續費服務，相關作業辦法已公布在長榮航空罷工專屬網頁。

長榮航空表示，桃園市空服員職業工會採取突襲式罷工，以犧牲旅客權益爭取空服員福利的行徑，令人遺憾及痛心，也因為受到罷工影響不得不延誤或取消航班，造成許多旅客行程不便及社會動盪不安，致上最大的歉意。

受到罷工影響，桃園機場櫃枱已大排長龍。（中央社）

此外，長榮航空表示，無法預期有多少空服員加入罷工行動，但據了解有不少空服員是因同儕壓力，或是受到一時的情緒動員而參與，相信大部分的空服員是理性且有智慧，呼籲參加罷工的空服員審慎思考，「長榮航空是一個大家庭，今天的成就是大家共同努力的結果，也希望大家快回到工作崗位，不要造成兩敗俱傷。」

（中央社）