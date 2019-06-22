【逃犯條例】有撐警網站擅自取用多間傳媒直播畫面　自行配上旁白

反對修訂《逃犯條例》的風波持續，示威者不滿警方上周三（12日）武力清場，昨日（21日）發起包圍灣仔警察總部，期間警方稱警總內有人身體不適而召喚救護車，各間傳媒都直播傷者離開警總的情況。 不過，Facebook專頁「保普選 反佔中 簽左名揮手區！」昨晚一段直播片段中，就利用了最少五間傳媒的直播畫面，卻自行配上旁白，令市民誤以為是該些傳媒機構的報道。有線新聞發聲明，表示保留追究權利。

「保普選 反佔中 簽左名揮手區！」昨晚曾在facebook直播，不過畫面就利用了有線新聞、Now新聞、香港電台視像新聞、香港01及點新聞的直播畫面，再自行配上旁白。（facebook截圖）

於有線新聞畫面加插「令港人蒙羞」旁白

「保普選 反佔中 簽左名揮手區！」昨晚曾在facebook直播，片段全長51分鐘，帖文指「直播金鐘警察傷者出來」，不過畫面就利用了有線新聞、Now新聞、香港電台視像新聞、香港01及點新聞的直播畫面，再自行配上旁白。

例如片段一開始，畫面為有線新聞直播傷者離開警總的情況，而旁白就稱見到有長者及孕婦未能離開，令他感到痛心，亦認為令港人蒙羞。

於有線新聞直播片段自行配上的旁白節錄： 𠵱家見到警方扶大批傷者出嚟，我相信呢批傷者係今日已經喺警察總部入面可能報緊案，甚至可能做緊落口供嘅情況。今日佢哋全日冇辦法離開呢度，都係因為示威者堆積喺度，佢哋冇辦法離開，甚至乎連警察嘅職員都冇辦法離開。我相當痛心嘅，因為始終大家都係香港人，見到老人家，甚至乎大肚婆都唔可以離開，我覺得呢啲係令到我哋香港人蒙羞。 𠵱家我哋見到有咁多傷者出嚟，有好多紅外線射向警方，我覺得非常不幸，點解香港新一代人會可能做啲咁嘅嘢。

有線發聲明：追究刻意誤導公眾侵權行為

有關片段在WhatsApp群組廣傳，更有人指「有缐終於有一個敢言有良知嘅記者」。

有線新聞發聲明指，有人在社交媒體，擅自使用有線新聞昨晚在警察總部外的直播畫面，自行配上旁白，令人誤以為是該台的報道。有線新聞對這種蓄意誤導公眾的侵權行為，保留一切追究權利。

「保普選 反佔中 簽左名揮手區！」昨晚曾在facebook直播，不過畫面就利用了有線新聞、Now新聞、香港電台視像新聞、香港01及點新聞的直播畫面，再自行配上旁白。（facebook截圖）

專頁表明撐政府完成修例

「保普選 反佔中 簽左名揮手區！」在Facebook關於一欄寫到「撐特首 撐政府 撐警方 反干預 反暴力 反暴亂」，並稱全力支持林鄭月娥特首及特區政府完成修例工作；全力支持警方果斷執法、打擊一切暴力行為，盡快恢復社會秩序。在「關於」一欄又稱，「對於暴徒惡行，我們予以強烈譴責。我們反對任何暴力行為、反對外國勢力干預香港內政、並期望立法會盡快就法案進行審議及表決，維護香港的法治和公義。」

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