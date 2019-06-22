【逃犯條例】包圍有聚有散　蔡子強：汲取傘運經驗　輿論重於勇武

反《逃犯修例》修訂運動繼續發酵。民間提出的「完全撤回修例」、「釋放被捕示威者」、「撤銷暴動定性」等4大訴求死線過後，港府仍未回應。大專學界和網民昨日（21日）發起升級行動，包圍警察總部、稅務大樓等政府部門，不過行動發展至翌日凌晨旋即自行退場。 中大政治與行政學系高級講師蔡子強在包圍退場後，接受《香港01》電話訪問，他分析，參與示威的市民主動撤退，顯示其從2014年雨傘運動中吸收了一定的經驗，即大型社會運動需考慮民意。 他指，運動最大武器不是勇武，而是社會輿論，尤其是國際社會的支持，「而唔係你幾咁好打」；他又認為，相信參與群眾和社會都樂於見到包圍行動和平撤退，因曠日持久容易出現疲勞，社會也會失去忍耐，從而引起擦槍走火，令運動失去輿論同情。他表示，運動的勢頭仍然良好，但提醒進入「遍地開花」階段後，要更加謹慎。

政府未回應民間四大訴求，示威者行動升級為包圍警察總部、稅務大樓等政府部門，不過行動發展至翌日凌晨旋即自行退場，蔡子強分析，結局反映今次反修例運動吸取雨傘運動經驗，更重視輿論支持。（資料圖片/羅君豪攝）

蔡子強表示，昨日升級行動成包圍警察總部有相當風險，相信很多人都擔心群眾一時衝動導致「擦槍走火」。惟最終包圍行動在凌晨撤退，他就認為示威者從傘運吸取教訓，明白輿論和民意的重要性。

他分析，社會運動最大武器不是勇武，而是是社會輿論，尤其國際社會輿論支持運動，讓港人取得迫使港府暫緩修例的階段性成果，「唔係因為你幾咁好打」。

他解釋，社會運動經長時間拖延，群眾和社會都易出現疲勞，並失去耐性，從而出現「擦槍走火」場面，而上一次79日的佔領行動即反映了這種狀況，「後期社會輿論意興闌珊，就算警方清場，也未有帶來社會反彈」。

他認為，今次示威者多次主動退場，避免了上次雨傘運動的情況。而到目前為止，反修例運動與雨傘運動最大的分別，還包括今次獲得過階段性成果，以及行動升級前，有兩次過百萬人的遊行。蔡子強表示，「雨傘運動最高峰時，民調也只有3成多市民支持」，而反修例經歷了雨傘運動沒有經歷的過程，才得以變成主流認可的運動維持至今。

他解釋，社會運動經長時間拖延，群眾和社會都易出現疲勞，並失去耐性，從而出現「擦槍走火」場面，而上一次79日的佔領行動即反映了這種狀況，「後期社會輿論意興闌珊，就算警方清場，也未有帶來社會反彈」。 （資料圖片）

不過，他也擔心運動曠日持久，發展到「遍地開花」時容易帶來更多不確定性。他認為，繼續推動輿論，包括國際輿論的同情和支持，是示威者接下來最大的本錢。他評估，運動現階段勢頭依然良好，仍算是成功，但下一階段需更謹慎。

↓↓↓ 6．21 升級行動 ↓↓↓