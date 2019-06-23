【逃犯條例】馬時亨：香港染上嚴重疾病　政府要正視與持份者對話

《逃犯條例》修訂引來軒然大波，社會連接出現大型示威遊行。曾任問責官員的港鐵主席馬時亨，今早（23日）於電台節目表示，對現時香港四分五裂感到心痛，過往從未見過社會如此撕裂。他形容，香港染上嚴重的疾病，需由各方研究解決方法，政府要正視問題，例如與持份者對話。 對於政府官員是否需下台問責，馬時亨表示：「應由上面老闆話」。他解釋，沙中線問題後，自己曾向特首請辭，不過對方挽留，才繼續任港鐵主鐵，「（是否留任）應該由上層決定，唔係自己決定咁簡單」。

沙中線工程醜聞令港鐵管理層大地震，馬時亨（左）亦曾兩度請辭。至於時任行政總裁梁國權（中）需提早退休，時任工程總監黃唯銘（右）則即時離任。（資料圖片／羅君豪攝）

馬時亨於商台節目《政好星期天》表示，曾經歷過六七暴動，當年曾吸過催淚彈，但直言從未見過社會如現時般撕裂，「搞到咁好痛心，多年嚟都未見過撕裂得咁勁」。

香港由「爭氣之都」變成「怨氣之都」

馬時亨又形容，香港由「爭氣之都」變成「怨氣之都」，年輕人多怨氣，社會出現多個問題，例如樓價高企，令年輕人感到不公。他表示，香港染上嚴重疾病，不能再說百分百健康，需由各方面研究解決方法，政府尤其需與持份者對話，相信特首有解決良方，不過：「唔係今日諗出嚟，聽日就醫好佢。」他又笑言，自己未有解決方法提供，否則已獻策予政府。

應否有官員離任：應該由上層決定

至於是否有官員應就是次風波問責辭任，馬時亨以早前沙中線問題作例，他指向特首請辭，「我由政府委任，你無信心我咪起身（離職）」。不過他又稱，最後是否離任，「應該由上層決定，唔係自己咁簡單」；並續稱：「從問責原質上我要請辭，但佢留咪繼續（留任港鐵主席）」。