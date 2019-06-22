【逃犯條例】天主教大專聯會兩成員獲教宗接見　呈反修例示威信函

日前，中大天主教同學會會長吳穎堯、明愛專上學院天主教同學會會長黃軍龍代表香港教區前往羅馬，出席國際青年論壇。二人於今日（22日）獲教宗方濟各接見，並向教宗呈上信函，介紹香港近日反對逃犯條例修訂的示威，以及公教青年在是次運動中的角色。
香港天主教大專聯會在facebook上發布消息，表示二人藉此機會，亦請教宗繼續關心和顧念香港社會。
教宗方濟各接見香港教區代表，並與中大天主教同學會會長吳穎堯握手對談。（香港天主教大專聯會）
在香港天主教大專聯會的facebook，有網民留言，問「特首話天堂已留位，請問是否已證實？」，聯會以官方帳戶回應，指「據了解，為仍在生的人士於天堂預留位置，並不符合既有機制。我們建議對林太的聲明展開獨立調查，確認是否屬實」，「特首有必要向公眾釐清此言論當中不存在任何利益輸送」。
有人留言，認為是將教宗「擺上枱」，聯會回應，指「教宗是普世教會的教宗，也有權和應該知悉香港教會所身處的狀況」。亦有人留言近日示威中教徒常唱的聖詩「Sing hallelujah to the lord」等。
教宗6月13日接見香港六宗教領袖座談會代表團。（Vatican Media）
根據官方梵蒂岡新聞網6月13日報道，正值香港六宗教領袖座談會成立40周年，該座談會組織代表團訪問梵蒂岡，拜會教宗和聖座宗教交談委員會，並發出和平呼籲。報道指，在梵蒂岡拜會教宗、拜訪聖座宗教交談委員會主席阿尤索總主教，以及在亞西西發出和平呼籲。這是香港六宗教領袖本次訪問梵蒂岡的主要活動。在反《逃犯條例》示威遊行愈演愈烈的時刻，香港六宗教領袖座談會在羅馬發表聯合聲明；陪同前來的湯漢樞機也籲請尊重個人自由，反對暴力，鼓勵雙方坐下來交談，以求達成共識。
聯合聲明提出三點：「第一、市民大眾在合法情況下舉行遊行集會，向政府表達意見的權利，應予以尊重。第二、宗教教義均導人為善，主張不同意見人士和諧共融，理性地討論修例議題。我們呼籲特區政府和市民大眾以克制、和平的方式尋求解決之道。第三、修訂『逃犯條例』發展至今，社會出現重大分歧，祈盼政府與市民大眾在不同的意見當中求同存異，以真誠態度溝通，相互理解，達致共識。」
教宗方濟各6月12日上午在聖伯多祿廣場主持周三公開接見活動，特別問候了由香港教區湯漢樞機率領的香港六大宗教領袖訪問團的全體成員。（Vatican Media）