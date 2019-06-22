【逃犯條例】天主教大專聯會兩成員獲教宗接見　呈反修例示威信函

日前，中大天主教同學會會長吳穎堯、明愛專上學院天主教同學會會長黃軍龍代表香港教區前往羅馬，出席國際青年論壇。二人於今日（22日）獲教宗方濟各接見，並向教宗呈上信函，介紹香港近日反對逃犯條例修訂的示威，以及公教青年在是次運動中的角色。

香港天主教大專聯會在facebook上發布消息，表示二人藉此機會，亦請教宗繼續關心和顧念香港社會。

教宗方濟各接見香港教區代表，並與中大天主教同學會會長吳穎堯握手對談。（香港天主教大專聯會）

在香港天主教大專聯會的facebook，有網民留言，問「特首話天堂已留位，請問是否已證實？」，聯會以官方帳戶回應，指「據了解，為仍在生的人士於天堂預留位置，並不符合既有機制。我們建議對林太的聲明展開獨立調查，確認是否屬實」，「特首有必要向公眾釐清此言論當中不存在任何利益輸送」。

有人留言，認為是將教宗「擺上枱」，聯會回應，指「教宗是普世教會的教宗，也有權和應該知悉香港教會所身處的狀況」。亦有人留言近日示威中教徒常唱的聖詩「Sing hallelujah to the lord」等。

教宗6月13日接見香港六宗教領袖座談會代表團。（Vatican Media）

根據官方梵蒂岡新聞網6月13日報道，正值香港六宗教領袖座談會成立40周年，該座談會組織代表團訪問梵蒂岡，拜會教宗和聖座宗教交談委員會，並發出和平呼籲。報道指，在梵蒂岡拜會教宗、拜訪聖座宗教交談委員會主席阿尤索總主教，以及在亞西西發出和平呼籲。這是香港六宗教領袖本次訪問梵蒂岡的主要活動。在反《逃犯條例》示威遊行愈演愈烈的時刻，香港六宗教領袖座談會在羅馬發表聯合聲明；陪同前來的湯漢樞機也籲請尊重個人自由，反對暴力，鼓勵雙方坐下來交談，以求達成共識。

聯合聲明提出三點：「第一、市民大眾在合法情況下舉行遊行集會，向政府表達意見的權利，應予以尊重。第二、宗教教義均導人為善，主張不同意見人士和諧共融，理性地討論修例議題。我們呼籲特區政府和市民大眾以克制、和平的方式尋求解決之道。第三、修訂『逃犯條例』發展至今，社會出現重大分歧，祈盼政府與市民大眾在不同的意見當中求同存異，以真誠態度溝通，相互理解，達致共識。」