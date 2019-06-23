調查劏房租金指數升7.7%高於私樓　住戶：廁所「唞氣」空間難共享

本港居住在不適切住所人數超過20萬，同時面對租金不斷飆升問題，生活質素每況愈下，劏房戶只能長年累月忍受惡劣的居住環境。 全港關注劏房平台今日（23日）公布最新劏房租金指數為443，較去年上升7.7%；而劏房戶的平均租金與收入比例為41%，較去年上升4.8個百分點，反映高昂租金蠶食基層工資。雖然房協去年推出未補價資助出售房屋出租計劃，但計劃反應冷淡，業主及租戶需共用單位內的廚房和浴室。有團體分享指，有葵涌劏房戶視廁所為唯一「唞氣」私人空間，丈夫更會帶紅酒入內喘息一小時，故認為共享洗手間做法未必理想。

何女士（右）認為，生活空間狹窄、自然光線不足、空氣流通差，為家庭生活帶來不少困擾。(勞敏儀攝) 廁所乃家中唯一房間 不少劏房空氣質素差，葵涌劏房戶何女士深有體會，皆因唯一的窗口正對天井，一家三口要面對老鼠、蚊蟲、氣味、垃圾等問題煩擾，故不會開窗。申請公屋達五年仍未有回音，何女士也不敢胡亂搬屋，擔心「愈搬愈貴」，也對房協去年推出的未補價資助出售房屋出租計劃不感興趣，直言對有小朋友家庭不方便，或因作息時間不同及爭廁所等問題造成不便。 葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉也分享指，曾有葵涌劏房戶分享指，其丈夫愛在廁所「嘆紅酒」，皆因這是家中唯一的房間，若廁所也要與業主或其他租戶共享，變相失去唯一的私人空間。

有團體調查發現，劏房戶的平均租金與收入比例為41%，較去年上升4.8個百分點。(勞敏儀攝)

劏房租金升幅跑贏大市 160呎劏房租金年升近14%

全港關注劏房平台在今年5月至6月期間，透過實地測量、訪問租客、批則核實等研究方法，就不同地區劏房戶的租金、電費、居住面積等進行調查，收集了66個劏房、共29個單位樣本，分別位於觀塘、九龍城、葵青、荃灣及深水埗，平均每月租金約5,030元，住戶平均每月入息約13,692元。調查發現劏房租金升幅跑贏大市，當中有觀塘劏房戶160呎單位租金由去年的5,800元增加至6,600元，升幅近14%，令生活更百上加斤。

今年「香港劏房租金（綜合）指數」為443，較去年上升7.7%，也較同期（2018年10月）的全港私人住宅各類單位指數上升的5.8%高。此外，根據政府統計處在今年3月發表的2018年12月的平均工資較去年同期上升4.1%，但研究則發現劏房戶的平均租金與收入比例為41%，較去年上升4.8個百分點。

團體倡訂立租務管制

該平台又發現，96%受訪者認為房協不應任由業主與租客自行協商租金，而應制定租金標準，同時建議可參考社聯社會房屋共享計劃的租金標準釐定租金，即租戶家庭總入息的25%或綜援最高租金津貼水平；也有近七成受訪者認為計劃須設立租金標準。此外，近九成受訪者認為房協應參考現時公屋標準人均居住面積不少於7平方米訂立有關標準；七成受訪者認為應由非牟利機構/非政府機構擔任中介角色，避免地產經紀公司從中取利。

全港關注劏房平台召集人賴建國形容，房協的計劃「失敗」，他解釋指房協只負責甄選業主及租客資格和發出證明書，並把這批單位透過地產中介公司以分租形式出租，容許業主與租客自行議定租金，但沒有設定租金標準，共享廁所及與業主共住形式也不會成功。

他認為，把成個單位出租、設租金管制，同時房協承擔業主保養維修費用，才能增加配對成功率。

團體建議，政府為劏房等不適切住所訂立租務管制，遏止住屋開支上升，又建議房協在租金水平、人均面積及中介三方面改善未補價資助出售房屋出租計劃，增加過渡性房屋供應，以紓緩劏房戶困境。