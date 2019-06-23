【逃犯條例】陳茂波稱放下身份彼此都是香港人　政府會認真改進

財政司司長陳茂波今日（23日）發表最新一篇網誌中，由「人才培訓」談到《逃犯條例》修訂。他表示，整個社會為修訂《逃犯條例》的爭議，付出很大的心力和氣力，相信絕大部份香港人都不希望再看見衝突，「無論大家身處甚麼位置、站在甚麼崗位，放下這些身分，彼此都是香港人。」他又指，政府團隊會「認真改進」，冀社會讓政府重新出發。

陳茂波：「無論大家身處甚麼位置、站在甚麼崗位，放下這些身分，彼此都是香港人。」（網誌圖片）

多名司局長每逢周日均會發表網誌，今日不少官員都不約而同談及《逃犯條例》修訂。

陳茂波在網誌末段談及《逃犯條例》修訂爭議，他表示在過去幾星期，整個社會為爭議付出很大的心力和氣力，社會氣氛變得緊張、充滿猜疑。

陳茂波重申，政府官員已就工作上的不足和爭議所引起的矛盾和紛爭，作出真誠道歉。他相信，絕大部份香港人都不希望再看見衝突、激烈對立、公共服務受阻的場面，同時認為忿恨和猜疑不會帶來更美好的社會，「無論大家身處甚麼位置、站在甚麼崗位，放下這些身份，彼此都是香港人。」

港府早前強推《逃犯條例》修訂引發政治風波，更直接導致6月12日的「金鐘衝突」。（資料圖片／李澤彤攝）

陳茂波認為，特區政府團隊會認真改進，盼望大家讓其重新出發。

陳茂波亦在網誌表示，香港要保持優勢甚至希望領先其他市場，需要加倍努力，尤其需要建立人才庫。他表示，在去年的財政預算案提出研究成立金融學院，在金管局、各金融監管機構及其他持分者的努力下，香港金融學院將於周三（26日）舉行成立典禮和頒授院士銜，予對香港金融業作出卓越貢獻的傑出人士。

他又指，不少世界頂尖的金融界領袖已答應為金融學院擔任顧問及演講嘉賓有關的具體名單，將在周三金融學院成立典禮上公布。