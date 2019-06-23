【逃犯條例】循道衞理香港堂：政府剛愎傲慢硬推修例撕裂社會

在逃犯條例修訂的爭議中，各大宗教領袖一改過往在政治議題上低調的作風，公開呼籲政府聆聽市民的聲音，循道衞理聯合教會香港堂牧師林崇智今日（23日）致函會友提到，特區政府暫停修例、特首致歉，這結果得來不易，但問題並未完全解決。信中又指，社會的撕裂近年已逐步修補，惟今次政府剛愎傲慢硬推修例，造成更大的撕裂，令人痛心。 聲明又指，絕不能用武力或暴力解決問題，教會要求政府應當公正地檢討這次「修例」事件，妥當地處理善後。政府官員作為公僕，以虛心謙卑的態度多聆聽市民聲音，瞭解市民的恐懼憂慮和訴求，不濫權以贏取市民的尊敬。

（循道衞理聯合教會香港堂FB專頁截圖）

籲年青抗爭者和平爭公義

在致全體教友的信件中，循道衞理聯合教會香港堂會長林崇智牧師提及，修訂逃犯條例現時得以暫緩、特首公開致歉，這是很多市民對香港的未來而願意付出汗水和體力的成果，亦感謝同工同道所付出的勞苦。

聲明指，特首的回應或許未能完全滿足市民，但林認同天主教教區夏志誠輔理主教所言，抗爭不是爭朝夕，希望各人冷靜，堅持以和平方式彰顯公義。

修例撕裂社會 同時凝聚願為未來努力的市民

聲明中形容，政府強硬推動修例的態度為「剛愎傲慢」及「強硬」，又指自雨傘運動以來，社會的撕裂漸湎縫合，直斥政府修例再次造成社會中更大的撕裂，令人痛心，但事件同時凝聚了一群願意為香港美好的未來而努力的市民，林呼籲市民及年青人不要盲目、避免傲慢，對政府人員和不同意見的人保持尊重和留有餘地，勿欺侮踐踏異見者。

他又指，社會有不同意見屬正常，不應存「你死我亡」，「非黑即白」的心態否定他人的觀點和努力

促當局公正檢討修例

林崇智強調教會反對任何暴力，今日政府與市民對立不能以武力解決，要求政府公正檢討這次「修例」事件，妥當處理善後。他又認為應「為執政掌權者和執法者禱告，求上主賜與政府官員能確定作為公僕的角色，以虛心謙卑的態度多聆聽市民聲音」，要了解市民的恐懼、憂慮及訴求、不濫權才能蠃取市民對當權者有尊敬之心。