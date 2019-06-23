【逃犯條例】譚耀宗：暫緩等同於撤回　市民無謂再糾纏

《逃犯條例》修訂的風波未停，上周五（21日）有大批示威者包圍警總、特首辦及稅務大樓等，要求撤回法案，取消暴動定性，追究警方責任及要求問責官員等。港區人大代表譚耀宗出席活動時，批評示威者包圍警總行為，呼籲不要再針對警方，以免打擊警隊士氣。他並強調，暫緩等同於撤回，市民無謂再糾纏，政府應檢視一下現行政策，回應市民的需求；他並呼籲社會回歸理性，珍惜香港。

譚耀宗批評示威者包圍警總。（洪嘉徽攝）

港區人大代表譚耀宗表示，目前特區政府關於《逃犯條例》的修訂已經停止，等同於撤回，示威者無謂再糾纏。他批評示威者針對警方的包圍行動，認為此舉打擊警方士氣，對社會穩定沒有好處。特區政府應學會多與年輕人溝通，未來政策也應多與年輕人連結。他表示中央對特首的支持無變化，對特區政府依法施政是支持、理解的。

外界有傳民建聯內部有分化，他表示政策的變化或許會引起一些不理解，但也知道有些問題不易處理，他強調團結很重要。特區政府之後應繼續解決民生、經濟方面的問題，呼籲大家恢復理性，珍惜香港。

另外，譚耀宗致辭時曾談及，本港不少年青人缺乏對國家的認識，缺乏對國家的感情，很多事情未了解之前就會相信一些傳言，他質疑有人是誤導和有目的，他又質疑有人不珍惜香港，破壞秩序，並到外國唱衰香港，令外國媒體大肆報道，但這些國家根本不想香港好和不想香港成為競爭對手。致辭後，被問及所指的是誰，譚耀宗指，大家心裡都明白。