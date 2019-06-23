【逃犯條例】消防處：曾與警方研直升機送傷病者　技術限制未實行

政府修訂《逃犯條例》的爭議未息，上周五（21日）示威者再發起不合作運動，大批人士包圍警察總部約16小時，期間警方召喚救護車將不適的職員送院，惟道路受阻及警方鎖著大門，救護員需花費約2小時才能接觸傷病者並送院。 消防處指，當晚曾與警方研究以直升機將傷病者送院，但因技術及行動安排等限制，故未能實行。處方又指，警方曾建議救護車可經軒尼詩道前往警察總部，避免遇上阻塞。

消防處指，6月21日晚曾與警方研究以直升機將傷病者送院，但因技術及行動安排等限制，不適宜用該方法作運送傷病者用途。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

消防處今日(23日)下午回覆《香港01》指，當晚曾與警方探討，利用直升機在警察總部的天台，將緊急傷病者送往醫院治理的可行性。不過，經硏究後認為存在技術及行動安排等限制，不適宜讓直升機降落作運送傷病者用途。



此外，警方亦曾建議救護車可經軒尼詩道前往警察總部，避免遇上阻塞。消防處便通知前線救護車，可考慮經軒尼詩道前往現場。

6月22日凌晨時分， 救護員陸續把身體不適的人帶離警總。（李澤彤攝）

消防處共調派5輛救援車 首輛10時01分到場

消防處早前回覆指，21日晚上9時43分，接到警察總部緊急救護服務召喚，先後調派5輛救護車前往現場，其中兩輛於10時01分到場，接觸傷病者時間分別為11時54分及翌日零時40分；另外三輛救護車屬其後被派往增援車輛，分別於10時36分、翌日零時14分及22分到場，並分別於11時51分及翌日零時35分接觸傷病者。

該5輛救護車合共將15名傷病者，分送瑪麗醫院及律敦治醫院。當救護車抵達醫院後，救護員將15名傷病者交予院方，並沒有傷病者中途離開救護車。至於傷病者有否登記入院，消防處指要向醫管局查詢。

醫院管理局早前亦表示，就港島區的大型群眾活動，由21日中午12時至22日上午11時，有9女3男、共12人曾被送往瑪麗醫院及律敦治醫院，年齡介乎27至68歲。所有人已經出院。