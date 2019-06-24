【逃犯條例】警批示威者阻救援　張超雄：官員講大話已經係風土病

上周五（21日）有示威者響應號召包圍警察總部，期間警總內有13名人士感到不適要召喚救護車服務，有聲音批評示威者阻礙救援工作。當日在場的立法會議員張超雄及郭家麒今早（24日）重申，示威者從來無阻礙救援，強調當時閘門是有鐵鏈鎖上，「警員反問我哋有無剪！」 他們對警察學院副院長李仲華總警司的言論感到「氣憤」，認為警方在社交平台說謊言。兩人強調，當晚無示威者阻礙救援，而李仲華當時亦在現場目睹整個過程，張超雄怒斥「官員講大話已經係風土病」，破壞示威者與警方的互相，令雙方陷入完全敵對的關係。

警方報稱，上周五有13名人員不適送院。（資料圖片/李澤彤攝）

逾萬名示威者於上周五（21日）響應號召包圍灣仔警察總部，200多名警員及文職人員被困警總大樓逾15小時才能下班。警方當晚在Facebook指警總出入口被示威者刻意阻塞，9女4男員工不適，但被延誤求診。消防處在22日回應指，救護員徒步經過示威者前往警察總部。

張超雄：「官員講大話已經係風土病！」

立法會議員張超雄及郭家麒今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》，再次談及事件。對於總警司李仲華事後批評「係咪我哋同事就唔係人」的言論，他們坦言感到「氣憤」，強調他與警方在社交平台的示威者阻救援、出入的說法都是謊言。

張超雄批評「官員講大話已經係風土病！」郭家麒重申，當晚李仲華是目擊整個救援過程，加上有傳媒全程直播，「無人唔俾佢哋出嚟，我哋覺得有人係恩將仇報。」他們質疑，警方的說法是偏離事實，挑起紛爭，破壞示威者及警方的互信，「無坦誠，完全敵對。」

他們憶述，當晚一直留守在警總的正門，至晚上10時許應傳媒要求前往停車場方向接受訪問，結果目睹整件事的經過。他們稱，看到救護員正與警員交涉，於是兩人上了解，原來警員堅持要求救護員將救護車由停車場直接駛入，但現實情況並不可行。

兩人要求警員剪鎖開閘 獲告知警總內無剪

經交涉後，警員同意救護員由正門的玻璃門進入警總。由於當時指有孕婦不適，本身是醫生的郭家麒感到十分着急「因為孕婦高血壓個啲，我哋係有藥可以用！」救護員當下也希望能夠盡快看到傷者，「啲示威者係讓開晒俾救護員行」，「示威者係不斷叫『讓開』，係好暢通！」但其後，警員又再示意他們由另一邊大閘進入警總內。

同時，警員要求張超雄及郭家麒保證示威者不會衝入警總，張超雄說：「示威者從來都唔會阻救護，平時見到救護都係紅海咁。」然而閘門卻有鐵鏈，「警員話搵唔到鎖匙，『我哋叫佢哋剪咗佢』仲問返我哋有無剪」，他們無奈地指「警總都話無一把剪」，於是救護員便一直在大門等。他們強調，李仲華當時已經在場。

在等候期間，警方突然派出一批防暴警察出來在大閘後準備，令氣氛一度緊張。最終在大閘外等候約20分鐘後才能進入。郭家麒稱，當晚以為事件已告一段落，「點解朝早個講法唔同晒！」