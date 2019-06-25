【逃犯條例】亂後「輸家」初探：政府冀以靜制動　建制成驚弓之鳥

修訂《逃犯條例》觸發民情沸騰，兩場大規模遊行及立法會外嚴重衝突，令香港社會撕裂程度史前無例，林鄭班子遭逢上任以來最大的挫折，未來管治可謂陷於空前困局；而建制派亦因這次修例慘遭滑鐵盧，令人關注會否重蹈2003年廿三條一役後區議會選舉大敗的覆轍。 據了解，政府冀以靜制動，以求未來數日突破果困局，希望一方面透過更多與各界接觸，更虛心聆聽民意，以求未來施政更貼近民情；另一方面亦要堅持不能擠牙膏式地再作出讓步。 至於在林鄭受挫道歉後被迫「華麗轉身」的建制派，從近日發生的兩宗事件中，見到他們慘變成驚弓之鳥。

林鄭月娥今年初也曾在特首辦與管治班子舉行集思會，多名政府主要官員和常任秘書長出席。(林鄭FB圖片)

多溝通及交流 戒除官僚心態

特首林鄭月娥和一眾司局長，上周六在禮賓府舉行集思會，長達接近5小時。據悉，會上眾人都認同今次政府正面對重大危機，必須要做好未來三年施政工作，才可力挽民心。

接近政府的消息人士指，林鄭班子認為需要接觸更多不同界別及人士，要多作溝通和交流，了解對方所思所想及訴求，同時要積極回應，必須戒除過去自以為是的官僚心態，以求更好掌握民意取向。

消息人士指，現時管治舉步維艱的困局仍然存在，但短時間內只能以靜制動，特首亦只能向社會不斷重複集思會當天的結論，即承諾以後多與各界接觸，更虛心聆聽民意，與青年人同行，未來要加大力度提振經濟，改善民生。

據悉，林鄭及各司局長均認同，經此一役後，港府必須以新思維應對管治工作，不能再墨守成規，過去不少不太可能及存在制肘的民間政策建議，或可以再作出探討及研究，以解決香港社會當前各種問題。