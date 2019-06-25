【逃犯條例】亂後「輸家」初探：政府冀以靜制動　建制成驚弓之鳥

修訂《逃犯條例》觸發民情沸騰，兩場大規模遊行及立法會外嚴重衝突，令香港社會撕裂程度史前無例，林鄭班子遭逢上任以來最大的挫折，未來管治可謂陷於空前困局；而建制派亦因這次修例慘遭滑鐵盧，令人關注會否重蹈2003年廿三條一役後區議會選舉大敗的覆轍。
據了解，政府冀以靜制動，以求未來數日突破果困局，希望一方面透過更多與各界接觸，更虛心聆聽民意，以求未來施政更貼近民情；另一方面亦要堅持不能擠牙膏式地再作出讓步。
至於在林鄭受挫道歉後被迫「華麗轉身」的建制派，從近日發生的兩宗事件中，見到他們慘變成驚弓之鳥。
林鄭月娥今年初也曾在特首辦與管治班子舉行集思會，多名政府主要官員和常任秘書長出席。(林鄭FB圖片)
多溝通及交流 戒除官僚心態
特首林鄭月娥和一眾司局長，上周六在禮賓府舉行集思會，長達接近5小時。據悉，會上眾人都認同今次政府正面對重大危機，必須要做好未來三年施政工作，才可力挽民心。
接近政府的消息人士指，林鄭班子認為需要接觸更多不同界別及人士，要多作溝通和交流，了解對方所思所想及訴求，同時要積極回應，必須戒除過去自以為是的官僚心態，以求更好掌握民意取向。
消息人士指，現時管治舉步維艱的困局仍然存在，但短時間內只能以靜制動，特首亦只能向社會不斷重複集思會當天的結論，即承諾以後多與各界接觸，更虛心聆聽民意，與青年人同行，未來要加大力度提振經濟，改善民生。
據悉，林鄭及各司局長均認同，經此一役後，港府必須以新思維應對管治工作，不能再墨守成規，過去不少不太可能及存在制肘的民間政策建議，或可以再作出探討及研究，以解決香港社會當前各種問題。
植潔鈴事後向游蕙禎致歉。(資料圖片)
植潔鈴事件掀「殃及池魚」恐懼
至於在修例中支持港府的建制派，當政府宣布「暫緩」及「已完全停止」修例，更多次重申今屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將自動失效，「政府會接受這事實」，建制派既要為此付出沉重代價而不忿，又要盡快安撫支持者不滿情緒，可謂極為困擾。
不過，屬建制派「龍頭」的民建聯，卻可謂「屋漏偏逢連夜雨」，先有立法會議員蔣麗芸上周五(21日)接受電視台訪問時，竟然提及政府加強宣傳後，可考慮是否重推修例，與政府和建制派軟化「主旋律」明顯不同，迫使民建聯急忙發表聲明，指蔣麗芸表明言論只屬個人意見，並無在黨內討論，務求盡快把傷害減至最低。
可惜，一波未平，一波又起，該黨的東區區議員植潔鈴昨日(23日)被揭其 Telegram 竟用青年新政前立法會議員游蕙禎的照片作為頭像，當游致電質問，她回應不知照片中人是對方，並向游致歉。
雖然上述事件是涉及民建聯人士，但卻觸動其他建制黨派中人的神經，他們眼見11月區議會選舉形勢在修例「慘敗」後急轉直下，均擔心臨近選戰再發生更多不利選情事件，可能令建制派失去更多議席，故此一些小風波在他們眼中，隨時會放大成為「大災難」！
有建制中人笑言，面對選戰不利的惡劣環境，任何風吹草動，他們都可能會視為針對建制派的陰謀：「希望神經兮兮的情緒，不會惡化變為被迫害妄想症！」