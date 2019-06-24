【逃犯條例】出席撐警集會有$900？提防假藍絲、假黃絲挑動矛盾　

反對《逃犯條例》的示威浪潮持續，近日不論建制與非建制，兩邊陣營支持者的情緒仍然相當高漲，近日更出現大批假藍絲、假黃絲挑撥矛盾，這類資訊近日在網上廣傳，並滲雜不實、具誤導性的內容，一般讀者面對這些消息，如不花時間核實查證，可能也難分真假。 其實在政治對立的社會氣氛下，社交網容易充斥不實或未經求證的消息，部分甚至被質疑是刻意散播，務求打擊某個特定群體。本文精選近日數個在社交網流傳、可信性成疑的消息。

一名自稱為「Louis Yuen」的男子在網上發布片段，大肆批評父母輩，被親建制群體廣傳。（片段截圖）

1. Louis Yuen是何許人也？

一名自稱為「Louis Yuen」的男子，上周五（21日）在社交網上發布片段，聲稱自己參與了6月9日及6月12日的示威，捱過催淚彈。男子在片中大肆批評父母輩沒有挺身而出，根本不愛自己的子女，又用頗為煽情的語氣、字眼和背景音樂，力數父母輩的不是。片段隨後在藍絲社群廣傳，該男子被指「被洗腦」、「大逆不道」等等，親建制媒體《文匯報》昨日（23日）甚至大篇幅報道此事。

不過隨即有網民質疑片段的真確性，例如主角不時左望右望，似是在「睇貓紙」讀稿。專門查證網上流言和假新聞的Facebook專頁「求驗傳媒」也提出質疑，男子發布片段的專頁「Louis Yuen」於6月15日成立，片段約在6月21日凌晨三時發佈，而截至昨日下午，該專頁的追隨者只有寥寥數十人。但一個如此小規模的專頁發布片段，竟可短時間內得到如此大的反應，懷疑背後有人操作。目前原片段已在專頁中下架。

因此有質疑指，片段是有人刻意製作及散播，意在將示威者與「廢青」、「不孝」、「反國反港」等負面標籤扣連在一起。廣告兼營銷作家徐緣更質疑，這是一個「精心設計」的文宣，目的並非「致年青人」，反而是致中老年人，意在挑撥年青人與父母輩之間的仇恨。

另外，有網民發現一名與「Louis Yuen」頗為相似的男子，曾與「正義聯盟」創立人李偲嫣合照。

有網民發現，一名與「Louis Yuen」頗為相似的男子，曾與李偲嫣合照。（網上圖片）

2. 集會有錢收？

每有大型遊行集會，不論建制非建制，都會流傳「對家」的遊行是有人背後出錢請人參與，但大部分都真假難辨。近日再流傳一則WhatsApp對話，內容顯示6月29日一個「反暴徒。撐警察」集氣大會，有人出價900元及「精美午餐盒」，邀請市民參與，並留下聯絡人電話。

不過有網民嘗試致電該「接頭人」的電話號碼，該號碼被指「已停止服務」。《香港01》記者嘗試致電該號碼，雖然一度接通但未有人接聽。

網上再流傳有人出價900元及午餐盒，請市民出席撐警集會。但有網民發現，「聯絡人」的電話號碼已停用。（網上圖片）

3. 《香港01》新聞遭改圖

事緣《香港01》本月14日報道，民權觀察發現6.12金鐘衝突中的「速龍小隊」成員制服沒有印上警員編號，加上他們配戴頭盔、眼罩，公眾難以看到他們的容貌。民權觀察質疑這是有人刻意所為，讓涉嫌濫權、使用過分武力的警察逃過追究責任。

親建制Facebook專頁「『保普選 反佔中』簽左名揮手區」隨後對報道原圖加插自己的評論，聲稱「香港防暴警察無警員編號？原來係合符國際標準！」，曲解報道的原意。

有《香港01》的新聞圖片被改，連原報道的意思也被改掉。（「求驗傳媒」Facebook專頁提供）

4. 傳媒直播畫面遭擅自取用 再自加旁白

除《香港01》外，亦有多間傳媒機構的新聞材料疑遭取用作其他用途。「『保普選 反佔中』簽左名揮手區」於6月21日示威者包圍警察總部期間，利用最少五間傳媒，包括有線新聞、Now新聞、香港電台視像新聞、香港01及點新聞的直播畫面整合成直播。但專頁自行加上旁白，單方面批評示威者的行為「令到我哋香港人蒙羞」等等。

由於此舉可能導致讀者誤解，以為這些旁白是上述媒體所為。有關片段在藍絲WhatsApp群組廣傳，甚至有親建制支持者指「有缐終於有一個敢言有良知嘅記者」。有線新聞隨後發聲明指，對這種蓄意誤導公眾的侵權行為，保留一切追究權利。