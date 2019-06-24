【逃犯條例】伊院護士疑洩612求診者私隱 院方邀「外援」處理投訴

伊利沙伯醫院急症室有護士被指洩露病人資料予警方，令求醫的示威者在院內被捕，惟院方沒有交代會否處方該名護士，激起民憤，有社交平台專頁質疑該院管理層包庇，揚言如今天（24日）下午1時前院方仍未交代，將會公開該名護士的名字。伊利沙伯醫院發言人終在今天下午2時許回應指，已邀請威爾斯親王醫院副醫院行政總監（運作）暨急症科顧問醫生張乃光、九龍東醫院聯網護理總經理鄧少強，以及伊利沙伯醫院管治委員會成員葉兆光處理投訴，並將向伊利沙伯醫院提交報告。

伊利沙伯醫院急症室有護士被指洩露病人資料予警方，令求醫的示威者在院內被捕。 （資料圖片）

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伊利沙伯醫院發言人表示，就近日公眾指，有急症室醫護人員不適當處理病人資料，伊利沙伯醫院將按現有處理投訴機制跟進。為釋除公眾的疑慮，院方邀請威爾斯親王醫院副醫院行政總監（運作）暨急症科顧問醫生張乃光、九龍東醫院聯網護理總經理鄧少強、伊利沙伯醫院管治委員會成員葉兆光，參與處理今次的投訴，完成處理有關投訴後，將向醫院提交報告。

Facebook專頁「HA Secrets」早前發帖指，管理員已得知該名涉及「篤灰」的職員名字，認為在過往遺失病人資料事件中，即使不影響到病人，遺失資料的職員也需被紀律處分，質疑今次事件為「洩露」資料，性質更為嚴重，有機會令病人失去自由，並非高層一句原諒就可了事。管理員更懷疑有高層包庇，質疑為什麼調查了十天仍未有結果，直言做法是「犧牲緊成間QEH（伊院）去保住個同事，成間院同事陪葬，都仲要包庇係（喺）度拖。」

管理員又指，今天下午1時九龍中聯網會召開病人私隱相關的論壇，於是定下死線，要求聯網在今天下午1時前交代如何處分該名職員，否則會將事件交給社會處理。

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