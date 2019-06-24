印傭不滿被罵在主人飲料加入尿液　卻被少主人喝下　認罪囚4月

剛上工一周的印傭因工作表現不佳，經常遭僱主責罵而心生不忿，遂在水樽加入尿液打算作弄僱主，豈料誤中副車，由僱主的兒子喝下，兒子覺味道有異後向母親投訴，因而揭發事件。印傭今（24日）於東區裁判法院承認一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，被判入獄4個月。裁判官直指雖然沒證據顯示有關飲料有毒，但必然對他造成心理影響，又斥被告利用僱主對她的信任犯案。

印尼籍被告Komsatun在東區法院承認一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪。(資料圖片)

被告透過律師向事主道歉

辯方求情指，被告Komsatun（40歲）上班首星期便因工作表現不佳，與僱主出現爭執，犯下本案只因愚蠢地想作弄僱主，沒想過帶來的後果，現透過律師向事主及僱主致歉，望法庭可考慮事件沒對事主身體造成傷害。

事主喝下覺有異

案情指，被告於2019年4月4日獲聘為13歲事主家中的家傭，但事主母親與被告的關係因被告工作表現不佳而變差，事主於4月11日喝下由被告準備的飲料後，察覺有異，故稍後時間向母親投訴，事主母親向被告對質時，被告直認她在飲料中加入自己的尿液，事件報警處理。

被告稱原想作弄女僱主

被告在警誡下稱，因事主母親經常責罵她，故在一個真空瓶加入尿液，打算讓事主母親喝下藉而作弄她，想不到事主會喝下。被告在進一步警誡下又指，當日以護手霜的蓋子將尿液加入水樽，打算給事主母親飲用，但事主母親卻著她將水樽放在事主的背包。

案件編號：ESCC966/2019