兒子急尿　母竟拿餐廳碗裝兒小便　還拍照辦「有獎競猜」

吉林長春一名女子近日帶兒子在餐廳用餐時，兒子稱想解尿，她竟從別桌拿碗接尿，事後還發布微信朋友圈進行「有獎競猜」。惡劣做法一經曝光，引發網民齊聲譴責。

女子用餐廳碗裝兒子小便，還拍照發朋友圈辦「有獎競猜」。（網上圖片）

有網民周日（19日）爆料稱，一名在當地一間藥房工作的女子在朋友圈發布「有獎問答」，問大家照片中碗裏的液體是甚麼，並表示前3位答對者有人民幣5.21元的紅包。

女子隨後再發一條朋友圈揭曉答案，稱她帶兒子在餐廳食麵，兒子突然說想要解尿，她才想起未帶空水樽，便靈機一動到別桌拿碗「接聖水」。

由於該女子朋友圈定位為長春市一間商場，內媒記者周一（20日）採訪了該商場的吳姓經理，後者稱他們注意到此事後進行排查，目前無法確認事情是否發生在該商場，商場內僅有兩間餐廳使用相似餐具，但本着對消費者負責的態度，已將兩間餐廳的餐具全部更換完畢。

隨後，媒體致電當事女子工作的藥房，藥房經理稱女子否認此事：「她說不可能，但是這件事影響挺不好的，我已經把她辭退了，這種事情絕對不能容忍。」

不少網民都對女子行為嗤之以鼻，有人氣憤指同樣身為母親，寧可讓孩子尿褲子，也不會讓他尿碗裏。「給孩子做了甚麼榜樣？竟然還以此為榮，在朋友圈炫耀。」

網民熱議：

「如此素質，將如何去教育孩子？」 「做出這樣的事還發朋友圈炫耀？」 「更換餐具的損失應該由女子承擔！」

（江蘇新聞）