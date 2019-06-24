港鐵主席馬時亨將卸任　再回應「OK論」：當然唔覺得所有嘢都OK　

港鐵主席馬時亨將於本月30日卸任，他任內表現備受批評，由港鐵負責興建的高鐵嚴重超支、沙中線工程醜聞不斷且通車無期。他今日（24日）下午出席傳媒茶聚，回顧在港鐵工作的風風雨雨。他表示，沙中線醜聞令員工士氣低落，而當提到「OK論」時，馬時亨坦言：「我當然唔係覺得港鐵所有嘢都OK啦」。

港鐵主席馬時亨透露，就高鐵地鐵化方案，港鐵短時間內會公布消息。（陳晶琦攝）

馬時亨：理解公眾對沙中線失望

馬時亨在2016年1月開始出任港鐵主席，任內爭議不斷，例如在去年5月，傳媒指沙中線工程質量出問題，港鐵一度否認，但事件終被揭破，其後更愈揭愈多問題，這條造價上千億元的鐵路，至今仍通車無期。

對於沙中線工程醜聞一事，馬時亨承認港鐵的表現未符合市民期望，明白公眾對通車延期感到失望，當時更有港鐵員工向傳媒撰文，表示沙中線問題被揭後不敢向人透露自己在港鐵工作，馬時亨說他當時感到十分難過，且港鐵員工的士氣，曾有一段時間十分低落。

除沙中線之外，高鐵工程嚴重超時超支，亦備受社會非議，而馬時亨在回應高鐵問題時，更一度指「我哋話畀你聽OK就得」，更令公眾譁然。對於這番「OK論」，馬時亨今日再解釋，當時他是指高鐵的技術問題，更澄清：「我當然唔係覺得港鐵所有嘢都OK啦」。

至於高鐵工程延誤及出現超支問題，馬時亨表示經歷的挑戰「多到唔相信」，且當時一地兩檢存在不少爭議。 （資料圖片／羅君豪攝）

高鐵項目挑戰「多到唔相信」 短期內有新消息

而對於高鐵工程問題，馬時亨續指，當時經歷的挑戰「多到唔相信」，且當時一地兩檢存在不少爭議，惟通車至今除方便市民出行，現時亦未見有任何「妖魔化」問題出現。加上，他憶起多年前行經西九龍站仍是一地電線、水喉，如今高鐵香港段落成後，能與內地超過3萬公里的鐵路網絡連接，對這項大型基建竣工感受更深。

馬時亨更透露，高鐵「地鐵化」將有突破，短時間內會有消息宣布，更叫記者「拭目以待」，他稱高鐵「地鐵化」方案，是港鐵主動向內地鐵總提出。目前市民現時乘搭高鐵，須乘搭所購買指定的高鐵班次，但據了解，港鐵正與內地鐵總研究放寬上車規定，乘客購票後可自行選擇乘搭高鐵的班次，車票不再印上指定班次，就如乘搭一般地鐵一樣方便。

而沙中線醜聞，馬時亨承認港鐵的表現未符合市民期望，對通車延期感到失望。 （資料圖片／林若勤攝）

見證三條鐵路竣工感欣慰

馬時亨與港鐵的「緣份」，不單只他在2013年起擔任港鐵董事，更要數到他在政府擔任問責官員的年代。馬時亨說，除高鐵之外，他對2007年兩鐵合併感受最深刻，更一度形容「呢兩樣野係我心入面永遠都唔會忘記」。他解釋，兩鐵合併是時任特首曾蔭權下達的命令，要求他與時任環境運輸及工務局局長廖秀冬處理，當時九鐵市值最多達300億元，倘收購又被人斥是「賤賣資產」，故最終演變成現時模式。

雖然港鐵的工作，令馬時亨「萬箭穿心」，他說太太及兩名女兒眼見他擔任主席一職，常被立法會議員質問及傳媒嘲笑，亦不支持他繼續留任，退任後會投放時間照顧四名孫兒及休養身體，但他表示這份工作，仍有令他感到欣慰的時候，例如任內見證三條鐵路線，包括南港島線、觀塘線延線及廣深港高鐵香港段落成，為市民帶來交通上的便利。

而下任港鐵主席歐陽伯權將於7月1日履新，馬時亨寄語他要隨時準備面對挑戰，即使遇到艱難時刻亦要提升員工士氣，且不要掉以輕心。

港鐵主席馬時亨承認沙中線醜聞一事，港鐵表現未能符合市民期間，冀管理層及前線職員能上下一心、自強不息，重新挽回市民信心至高峰。（陳晶琦攝）

▼盤點香港基建造價▼