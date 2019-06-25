新渡輪連續四個周五舉辦走塑活動　自備器皿買食物享船費10%回贈

塑膠污染問題日益嚴重，不少商戶近年都推出「走塑」活動，響應減廢熱潮。 新渡輪今日（25日）亦宣布，將於本周五起，一連四個星期五舉辦「走塑」活動，但凡乘客在指定時段及碼頭，自備器皿購買食物，都可獲船費10%回贈。 新渡輪指，預期逾千位可乘客受惠，會再研究活動是否可定期舉行。

新渡輪一連四個周五舉辦走塑活動，並以船費10%回贈作招徠。（資料圖片）

新渡輪今日（25日）宣布，將於本周起舉行「新渡輪『走塑』有賞減廢活動」，在6月28日至7月19日的四個周五，將分別於中環五號碼頭、中環六號碼頭、長洲碼頭及梅窩碼頭四個碼頭舉行「走塑活動」。

要參與活動的乘客，只需於指定時段內，於碼頭內的商舖購買食物或飲品時使用自備盛載器皿，新渡輪「走塑」大使便會為乘客進行簡單登記；已登記的乘客可獲得緊接船程的船費10%回贈。

「新渡輪『走塑』有賞減廢活動」舉行時間及地點 日期 時間 地點 商鋪 28/06/2019 8:30 - 17:30 中環五號碼頭 維景小食 05/07/2019 8:00 – 17:00 梅窩碼頭 銀灣小食、Pacific Coffee 12/07/2019 8:00 – 17:00 長洲碼頭 紅馬海傍餅店、日光便利店 19/07/2019 8:30 – 17:30 中環六號碼頭 美香園、百匯美食

乘客在指定時段內帶同自備的盛載器皿，於碼頭內的商舖購買食物時使用即可參加活動。（新渡輪提供）

新渡輪企業傳訊部經理周淑敏表示，是次活動是新渡輪首個以船費回贈形式鼓勵乘客減少使用塑膠的活動，預期整個活動有逾千位可乘客受惠；同時會視乎參加者的反應，研究是否可定期舉行。