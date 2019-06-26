【逃犯條例】市民撐設獨立調查委員會　有人自認示威「金主」

《逃犯條例》餘波未了，立法會財委會主席陳健波今早（26日）出席港台節目《千禧年代》表示，贊成透過獨立調查委員會調查示威者資金來源。有聽眾致電該節目自爆是其中一名「金主」，每次出席金鐘集會時，都會到附近的超市購買食物和飲品，再親自到場分發，連家中的勞工手套、口罩和雨傘都全數提供作給示威者。

示威者提出五大訴求，包括成立獨立調查委員會調查6月12日的金鐘衝突。（資料圖片／羅君豪攝）

聽眾李先生表示，監警會制度已不可信。他憶述在2014年雨傘運動時，他跟隨人潮到金鐘統一中心離開，但背後竟有警員推撞他，令他倒地。當時有錄影為證，但由於拍攝不到警員編號，監警會裁定投訴不成立，因此他同意成立一個獨立調查委員會徹查事件。

多名宗教界、教育界等界別的人士及團體昨日（26日）發起聯署，要求當局成立獨立調查委員會，調查本月12日發生的警民衝突，調查對象亦包括示威者。李先生指，他同意調查示威者資金來源，他也不介意對號入座自認是「金主」，表示每次參與包圍政總行動時，必定盡可能到超市購買糧水，以及把家中的勞工手套、口罩和雨傘等物資帶到現場，給予示威者：「如果這是外部勢力，那麼，你拘捕我吧！」

聽眾林女士就指，既然有警務人員目前覺得委屈，堅稱沒有做錯，就應成立獨立調查委員會調查。她又批評政府認為「撤回」和「暫緩」沒有分別，就應使用前者，而非「死要面子」。她認為政府應包容更多不同聲音，而非不可一世。

另一聽眾黃先生（同音）就指，一定要透過獨立調查委員會調查。他解釋，警方的投訴警察課和監警會已失民心，如想修補警民關係，首先要改組監警會，否則難平息民怨。

聽眾周小姐（同音）表示，特首民望插水，政府信任度已跌至新低，若不再透過獨立調查委員會調查真相，社會恐會更撕裂。「網媒有一些片段流出，官方又有另一意見，真相是如何？」她稱若政府是負責任，就應透過委員會調查真相。