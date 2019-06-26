【逃犯條例】警員佐級協會發聲明　促醫護聲明發起人向3萬警致歉

醫學界、衞生服務界及法律界等82名選委，以及一批相關界別的團體早前發表聯合聲明，要求警方切勿阻礙救護工作及尊重病人私隱。香港警察隊員佐級協會今日（26日）發表聲明回應，指聯合聲明全無事實根據、不負責任，又要求發聲明人士還公眾一個交代，並向香港3萬名警察致歉。

聲明指，警隊與醫管局轄下之醫護單位長期以來保持良好合作關係。惟近日的政治事件造成社會撕裂，警隊成為其中一個被攻擊的政府部門。據協會了解，有個別醫護人員因此公然出言侮辱，並對執行職務的警務人員採取不合作態度；指82名選委於6月23日發表的聲明完全與事實不符，認為情況令人擔憂。

就警方在醫院內向醫護人員索取病人資料的指控，聲明回應指使用資料原則中，防止及偵察罪案的目的是獲條例豁免規限。聲明又表示根據香港法例，當發現罪犯，警察便須使用一切必需的辦法，以執行逮捕。而索取病人資料，正是辦法之一，強調警方只會在根據法律及合乎程序下索取資料。

另外，有指警員在醫管局轄下醫院內搜證，並在求醫期間遭警方拘捕，令市民不敢往醫院求醫，對公眾健康構成危險。聲明直批指控是「本末倒置、黑白不分」，反問「罪犯不敢求醫，又竟會對公眾健康構成危險」？同時呼籲聯合聲明發起人就警務人員如何滋擾、妨礙、妄顧安全提供證據，促請發出聲明人士還公眾一個交代，向香港三萬名警察致歉。

聲明結尾更「如果醫護人員繼續認為警務人員是阻礙他們（醫護人員）工作的，懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務。當他們（醫護人員）有需要可致電999，我們（警務人員）隨時樂意為他們（醫護人員）提供服務」。