【居屋2019】運房局：銀行有權不向買家批按揭　無意引入入息下限

新一期居屋剛截止申請，運輸及房屋局回覆立法會議員書面質詢時指出，銀行或財務機構不能要求單位買家為按揭還款提供其他擔保，但銀行或財務機構會按商業營運原則，審慎批核買家的按揭申請，有可能拒絕向買家提供按揭貸款。 運房局又指，現時樓價高企，部份年輕人或難靠自己的能力，儲蓄足夠首期購置私人樓宇，故不應為居屋申請人設定最低入息要求。

運房局指出，銀行或財務機構不可要求居屋買家為按揭還款提供其他擔保。（資料圖片）

不能要求買家提供其他擔保​

運房局回覆工聯會議員麥美娟書面質詢時指出，為協助房委會居屋買家取得優惠按揭貸款，房委會會向銀行或財務機構，提供按揭還款的保證。根據雙方簽訂的「按揭保證契據」條款，銀行或財務機構不可要求單位買家為按揭還款提供其他擔保。

當局續指，銀行或財務機構會按商業營運原則，審慎批核買家的按揭申請。因此，「按揭保證契據」列明，銀行或財務機構可以審慎理由，拒絕向買家提供按揭貸款。

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設入息下限或被年青人批評

被問及應否為居屋申請人設定最低入息要求，以確保買家有能力自行償選按揭貸款，當局回應指，房委會資助房屋小組曾討論相關建議，但由於擔心會影響真正有需要購買居屋的人士等，故委員認為不應設下限。

當局續指，委員認為，在香港獲家人或朋友資助置業早常見做法，亦普遍獲大眾所接受，部份年青人或難靠自己的能力，儲蓄足夠首期購置私人樓宇。

同時，綠表申請者可能擁有較低收入或資產，若只為白表申請人設立入息或資產下限，或會被白表申請者批評，相信目前難以置業的年青人，會對其限制有更強烈的批評。