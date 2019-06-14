【居屋2019】黃遠輝料收申請達32萬宗　指配額已顧及各類申請需要

新一期居屋於日前截止申請，涉及何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，房委會於周四（13日）指出，至今共收到30.2萬份居屋申請，超額申請60.5倍。 房委會資助房屋小組主席黃遠輝今日（14日）在新城電台節目上稱，由於現時申請數字仍未包括由屋邨辦事處轉介的申請，估計最終申請宗數將高達31萬至32萬。他又指出，雖然留意到單身人士的申請數字一直高企，過往平均佔整體的六至七成，認為現時的配額數目能夠平衡家庭及單身者的置業需要。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝估計最終申請宗數將高達31萬至32萬。（資料圖片）

房委會日前指出，至今已收到10.2萬份居屋/白居二的書面申請；至於網上申請，則累計收到約20萬份居屋和9.9萬份白居二申請，即合共收表40.1萬份。若提交紙本申請的白表人士，均同時申請居屋及白居二，即今期居屋已累計收表30.2萬份，更有逾6成屬網上申請。

黃遠輝在新城節目上稱，由於樓價仍然高企，故反應熱烈屬意料之內；他續稱上述數字並未包括屋邨辦事處收到的書面申請，估計最終申請宗數將高達31萬至32萬份。面對公營房屋供不應求，他稱聽說有市民多次申請亦未能成功，並留意到社會對居屋制度有不同意見，包括提出以輪候冊制度認購居屋等，不過他坦言考慮到公平問題，加上部分建議未能協助有迫切置業需要的市民，認為難以落實。

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今期居屋仍然維持綠白表配額比例50:50，而一人申請者則有500個單位，只佔約一成的單位量；加上在綠白表比例各半下，即綠表及白表的單身人士，分別只得250個配額。黃遠輝承認過往單身人士的申請比例較高，普遍佔整體申請量的六至七成，但強調現時的單位配額需要顧及家庭的置業需要，整體而言需要增加公營房屋供應。他續稱，本港的人均居住面積僅得170平方呎，而當中大量市民更低於此數，如公屋住戶平均只得130平方呎，他認為需要增加土地供應，才能解決居住問題。