【逃犯條例】警方暫停伊院仁濟站崗　鄺俊宇：停止幼稚報復式行為

本月12日金鐘爆發警民衝突，其後有受傷示威者到伊利沙伯醫院急症室求醫時，遭警員拘捕，引起社會反響，甚至有醫護人員被指因壓力而向交警方交待求醫者資料，引爆一場「警醫衝突」。至今日下午近3時在伊院急症室所見，警崗不再有警員站崗，只有告示指示「如有需要可致電油麻地警署或致電999」，警方承認為臨時措施，原在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏。民主黨立法會議員鄺俊宇質疑警務處處長盧偉聰管治，並要求警方「立即停止幼稚的報復式行為」。

伊利沙伯醫院警崗在下午3時，竟然沒有警員站崗。（鄺曉斌攝）

香港警察隊員佐級協會今日（26日）早上發表聲明，回應82名醫學界、衞生服務界及法律界選委聯署聲明，揚言「如果醫護人員繼續認為警務人員是阻礙他們（醫護人員）工作的，懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務」。

批評警方​「發脾氣」 質疑「一哥」盧偉聰管治

民主黨立法會議員鄺俊宇表示對有關事件感憤怒，質疑警務處處長盧偉聰的管治，同時要求警方立即停止幼稚的報復式行為。他批評，警隊高層在6月12日爆發的警民衝突後，遭發現在醫院進行搜捕行動，至今未有承認濫權。他形容警方現時是「發脾氣」式無故取消警崗，直言「令人擔心警隊管理層的情緒智商太低，擔心他們會繼續對市民或示威者作出報復性的行為」。

鄺俊宇要求盧偉聰立即解釋事件，又指警方不應將市民當作人質，作為發洩不滿的對象，將前線警員推作市民之間的「磨心」，直批警方決定是「有正經工作不去做，幫政權打壓市民卻做到足」。

民主黨立法會議員鄺俊宇表示對有關事件感憤怒，質疑警務處處長盧偉聰的管治，同時要求警方立即停止幼稚的報復式行為。（資料圖片）

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀直言：「唔係太大問題，平時病房有事都係打999」，她相信警方是專業的，若醫院員工求助，警方會派警員到場。

她又提到醫院治安會先交由醫院保安幫忙處理，若事件涉刑事或嚴重罪行才會致電999求助，鮮有醫護到警崗求助。她續指，警崗有警方駐守，可方便警方派警員協助，平日醫院並非很多時候需要警察幫忙，馬強調醫護人員不懼怕，且醫院運作如常。

郭家麒：事件如火上加油

本身是醫生的立法會議員郭家麒表示，醫院警崗的功能，主要是為有需要的病人及家屬提供協助，警方突取消警員駐守醫院警崗，只會導致警察與前線醫護的張力更大，他批評今次做法獲警方高層默許，儼如火上加油，認為警方不能隨意發「晦氣」，受害的只是病人。

▼6.12金鐘衝突．下午▼

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前線醫生聯盟對警方表遺憾

前線醫生聯盟對警方不再派警員到伊院站崗感到遺憾。聯盟表示，醫院警崗主要為醫護人員與警方單位聯絡，而非維持秩序，如求診人士有需要可尋求保安協助。聯盟再重申，任何執法人員到醫院執行職務時必須確保病人私隱獲得保障，否則會影響病人得到適當的治療。主席冼建文表示，他們不會就警察此舉的原因作任何猜測。