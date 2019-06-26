【逃犯條例】被指急症室拉人　消息：警方今起不再派警員伊院站崗

在本月12日的金鐘政府總部警民衝突後，其中一名受傷示威者到伊利沙伯醫院求醫時，遭警員拘捕，有伊院醫護人員被指在警方壓力「篤灰」。今日下午近3時在伊院急症室所見，警崗不再有警員站崗，只有告示指示如有需要可致電油麻地警署或致電999。《香港01》接獲消息，油麻地指揮官下令今日（26日）開始不安排前線在警崗當值。 《香港01》正向警方及醫院管理局查詢。

伊利沙伯醫院警崗在下午3時，竟然沒有警員站崗。（鄺曉斌攝）

據《香港01》獲悉，油麻地指揮官下令伊利沙伯醫院的警崗，今日開始不安排前線當值，醫院人員如有需要可致電報案室。廣華醫院則會預留兩名警務人員當值。另外，有消息指，荃灣仁濟醫院警崗也暫停服務。

警員改為坐警車在醫院兜圈巡邏

據了解，原本駐守警崗的警員將會乘搭警車在伊利沙伯醫院周邊巡邏，有需要時會前往醫院協助，而不會長駐警崗。據悉，在醫院周邊巡邏執勤的安排是第一次，相關行動屬上級指示；至於在下午3時許換告示的原因，則是因爲原本的告示字句不夠清晰，而醫院警崗內沒有列印設備，因此需要回警署重印另一版本的告示。

下午2:55，伊院急症室沒有警員站崗，只貼出告示，如需協助可致電999或油麻地警署，但無說明無人站崗原因。（鄺曉斌攝）

下午3:25，警員到場更換告示，指由於人員正外出巡邏，所以警崗無人站崗。（鄺曉斌攝）

一男一女警員在近下午3時半，到伊院警崗更換告示。（鄺曉斌攝）

▼逃犯條例爭議過程－－6.12金鐘衝突．下午情況▼

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今次醫護界與警方之間的風波，源於有參與6月12日示威的傷者在公立醫院被捕；亦有前線醫護表示被警員索取病人資料，惹起外界質疑醫管局向警方洩露病人資料。醫管局在17日否認病人資料系統與警方互通，但承諾會加強系統安全。到20日醫管局承認有示威傷者在仁濟醫院求醫期間被捕，另九龍中聯網總監盧志遠稱，會徹查伊利沙伯醫院有護士將傷者資料洩予警方的說法。

到23日，82名醫學界、衞生服務界及法律界選委聯署，要求警務人員不應滋擾醫護人員或妨礙救護工作，亦須尊重病人個人私隱，促警員停止向醫護隨意查詢病人資料。警方同日引述警隊條例第50條回應，如警員合理地相信有人干犯可被判處監禁的罪行或在訂明的情況下，便可作出拘捕；即使該警務人員沒有相關手令，亦可行使拘捕權力。

今日（26日）香港警察隊員佐級協會發聲明要求醫護、法律界聯署人士提供警員滋擾醫護的證據，若未能提供則應向3萬名警員致歉，聲明同時提及若有醫護認為警員阻礙工作，懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務。

警方在金鐘警民衝突後，分別在伊利沙伯醫院、廣華醫院及仁濟醫院，分別拘捕一名求醫示威者。