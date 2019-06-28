聽障少女替九巴新書畫插圖　經巴士迷「溫提」始知巴士好多細節位

夢想看似遙遠，但存於每個人心中。90後聽障少女張瑩瑩，自小喜愛畫畫，機緣巧合下獲九巴賞識，成為書本《巴士再生夢—退役九巴@學校的追夢故事》的插畫師，在夢想路途踏出一步，亦希望以畫作予人正能量。 首次以插畫師身份參與新書製作的瑩瑩，坦言過程雖有壓力，但同時非常興奮、快樂。在十多幅畫作中，她共花了一個月創作，其中最花時間的一幅是九巴的退役「金巴」，修改逾十次，足足用了整個月時間。 瑩瑩表示，巴士迷「過目」後曾指畫作有多處不合規格，例如車窗數目、車轆形狀等。她直言：｢呆咗，原來有啲特別位察覺唔到｣。

瑩瑩天生有聽障問題，不過未有影響她追求畫畫的夢想。（黃偉倫攝）

九巴在2016年底推出｢舊巴士及退役巴士捐贈計劃｣，受到學校歡迎，現時已捐出19輛巴士，用作教學用途。《巴士再生夢—退役九巴@學校的追夢故事》正是輯錄首九間參與學校的故事，講述退役巴士改裝後，與學校、學生的關係，如何達致追夢。書本預計今年書展推出。



先天聽障 無阻畫畫夢



瑩瑩天生有聽障問題，右耳情況達深度嚴重，只可依靠左耳及助聽器，影響學習，｢﹙上堂﹚唔知道默書，隔離位唔畀睇先知｣。不過聽覺未有影響瑩瑩畫畫的夢想，她自小喜愛畫畫，三歲時以原子筆於爺爺家的洗手間，畫了一家人的畫像；到中一那年，母親送給她電子繪圖板，自始開始自學電繪，之後更曾在公開的設計比賽中獲獎。

瑩瑩花了近整個月時間，方完成這幅退役九巴金巴圖，當中修改了逾十次。（九巴提供相片）

九巴近年參與「聽障青年就業計劃」，聘請聽障人士，今年瑩瑩亦曾面試文職工作。雖然她最終未獲聘，不過其畫作令九巴留下深刻印象，為合作出書立下契機。她笑言，自小已希望出書，首次以插畫師身份參與出版，形容是次合作為追夢的一大突破。



畫作多大自然 顏色鮮豔多元



不過出書亦殊不容易，瑩瑩表示是次出書感到一定壓力，｢食完飯都快啲諗﹙點畫﹚｣，但過程同時非常興奮、開心。她又稱，由於書本主題為夢想，有一定困難，畫作最終加入不少大自然風景，予讀者開放、和諧、安全等感覺；顏色亦較鮮豔及多元化。至於畫中出現的動物亦各有含意，她表示北極熊代表和平，而且象徵即使不同種族，都可一同相處遊玩。她續稱，每幅畫作都想帶出夢想、團結等意思。

+ 6 + 5 + 4

巴士迷指畫作不合標準



十多幅畫作，瑩瑩共花約一個月完成，不過其中一幅退役九巴金巴圖，足足用了整月時間。她表示，巴士牌上的字體，都是參考真實巴士後再親自繪畫，而且要將車身外框畫得自然柔軟亦毫不容易，全圖修改了逾十次。不過，當以為完成之際，作品交予巴士迷查看時，對方竟指畫中多處未合標準，包括車轆形狀、車窗數目及位置、顏色等。



對於巴士迷的評價，瑩瑩直言：｢呆咗，原來有啲特別位察覺唔到｣。不過她亦稱，未有因而失落，反認為可令畫作更完美，｢原來少少唔啱嘅位都會被人發現｣。她又笑言，雖然她不是巴士迷，但自小已喜歡搭巴士，部分作品亦結合自身回憶，例如畫出小時候見到的巴士錢箱。

《巴士再生夢—退役九巴@學校的追夢故事》的封面由張瑩瑩設計，書本預計於今年書展推出。（九巴提供相片）

人需要勇敢突破，不能因遭別人勸退而輕易放棄，唔好被世界否定自己。 90後聽障少女張瑩瑩

盼作品帶來正能量

在追夢路上，瑩瑩暫時踏出第一步，雖然過往有人有勸阻其畫畫夢，如｢畫畫揾唔到食｣等澄冷水說話；又因其聽障問題而否定她，不過瑩瑩認為，人需要勇敢突破，不能因遭別人勸退而輕易放棄，｢唔好被世界否定自己｣。她續稱，希望作品予人心靈力量，帶來正能量，不要放棄追夢；自己之後亦會嘗試3D繪畫，以及創作關於聽障人士的漫畫故事。