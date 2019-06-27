【逃犯條例】民主派到警總投訴　涉警執勤制服無編號、未戴委任證

大批示威者與警方於6月12日在金鐘爆發激烈警民衝突，事後有團體發現當日出動的速龍小隊制服沒有警員編號，亦有警員執勤時未有配戴委任證，市民難以識別。 數名民主派立法會議員今日（27日）到投訴警察課立案，將近日收集到的相片和影片遞交作證據，並將到監警會反映意見，要求調查衝突當日，涉及警員身份證明的問題。

民主派立法會議員今日（27日）到投訴警察課立案。（羅國輝攝）

民主派立法會議員區諾軒、譚文豪、朱凱廸、范國威，以及梁耀忠，今日到警察總部向投訴警察課正式投訴，其後會再前往監警會反映相關意見。他們舉起「嚴正譴責警員於6月12日沒有配戴委任證及隱藏編號」橫額，認為警方違反《警察通例》中，警方需要在執勤時配戴委任證的規定。

區諾軒：已收到數十張相片及片段作證據

區諾軒指由本周一（24日）起，從網上搜集所有由6月9日遊行起至今，涉及警方未有配戴委任證，以及速龍小隊懷疑隱藏編號的證據。他透露至今收集到數十張相片，以及數段片段，並會將收集到的資料遞交予投訴警察課，以及向監警會反映意見。

譚文豪補充，自己亦將載有6月12日未經任何剪接片段的光碟，今日遞交予投訴警察課；譚文豪強調片段未經剪接，能確保片段的真確性，免證據被指不實。

根據《警察通例》20-14條規定，警察行使警察權力時，必須表明身份及出示委任證。