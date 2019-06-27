【逃犯條例】千人深宵圍警總　張建宗籲勿以身試法（附全文）

撰文：鄭榕笛
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民陣昨晚（26日）在中環愛丁堡廣場舉行集會，集會結束後有逾千示威者轉往灣仔軍器廠街的警察總部外聚集，再度堵塞總部出入口，期間有人向警總噴漆及叫囂，警方於清晨3時半開始出動防暴警察清場，並強烈譴責示威者的暴力行為。
政務司司長張建宗今早(27日)出席立法會會議前，公開勸喻示威者勿要以身試法，他指警方已經以極度容忍的態度面對挑戰，「我真的呼籲示威的朋友要守法、平和表達，千萬不要做出激烈、特別是違法的事。我一再希望大家為香港未來發展，重新出發的過程內，大家互相互讓互諒，尊重法律，勿要製造問題令他人不便。」
各位傳媒朋友，早晨。我想說數句關於昨日晚上到今早凌晨發生的事件。昨日晚上在愛丁堡廣場有一個和平的集會，氣氛是相當和平的，但完結後，有不少示威者衝擊警察總部和再度圍堵附近的街道，特別是告士打道等。同時，有位警務人員在凌晨時分上班遭到部分的示威者阻撓，甚至乎有人追逐他，不讓他上班。我想強調香港是很重視和尊重和平集會、表達個人意見、表達不同理念的，但絕對不能夠容忍違法的行為和暴力的行為。我一再呼籲大家要理性、和平去表達意見，千萬不要以身試法。警方已經高度容忍，以極度容忍的態度去處理和面對現在的挑戰。但我呼籲示威的朋友真的要守法，平和地表達，千萬不要做出激烈、特別是違法的事情。我一再希望大家為香港的未來發展重新出發，過程中大家互相互諒互讓，特別要尊重法律，一定不要製造一些問題令其他市民不便，多謝大家。