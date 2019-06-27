【逃犯條例】千人深宵圍警總　張建宗籲勿以身試法（附全文）

民陣昨晚（26日）在中環愛丁堡廣場舉行集會，集會結束後有逾千示威者轉往灣仔軍器廠街的警察總部外聚集，再度堵塞總部出入口，期間有人向警總噴漆及叫囂，警方於清晨3時半開始出動防暴警察清場，並強烈譴責示威者的暴力行為。

政務司司長張建宗今早(27日)出席立法會會議前，公開勸喻示威者勿要以身試法，他指警方已經以極度容忍的態度面對挑戰，「我真的呼籲示威的朋友要守法、平和表達，千萬不要做出激烈、特別是違法的事。我一再希望大家為香港未來發展，重新出發的過程內，大家互相互讓互諒，尊重法律，勿要製造問題令他人不便。」