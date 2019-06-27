【逃犯條例】警方稱無警員扮示威者　楊岳橋：未見其他人這樣上班

逾千示威者昨晚(27日)在警察總部外聚集，一周內二度堵塞警總。期間一名便衣警員想進入警總，但於被示威者追趕及拉扯，該警員其後拿起水刮及雪糕筒作為防具，於警總門口徘徊，一度引起示威者起哄。在現場留守的立法會議員譚文豪及楊岳橋與他交涉。及後警總的警員打開鐵閘，讓該名便衣警員進入警總。 楊岳橋事後指，未有見到其他人像該名便衣警員一樣經大門上班，對對方的行為感不解，「無端端好似摩西入紅海咁，咩環境呀大哥?」

公民黨議員楊岳橋指，不解為何灰衣便衣警員堅持要由警總正門的進入大樓。（李澤彤攝）

有說法指該名便衣警員假扮示威者，用鋤頭嘗試打開警察總部鐵閘及煽動示威者衝擊，警方已於社交網站澄清有關控全屬虛構，解釋該警員當時正在回警總上班途中。

公民黨議員楊岳橋在電台節目中憶述，交涉過程中該名警員堅持要行由警總正門的大門進入，最後亦有警察打開鐵閘讓他進入，「我和譚文豪在現場都知他有打電話，我們叫他快點找人開門讓他進入警署。」

楊岳橋表示，在現場未有見到其他人像該名便衣警員一樣經大門上班，楊未能證實該警察是否有煽動示威者衝擊的行為，「我見到他時其他人已在起哄」，楊表示對對方的行為感不解，「無端端好似摩西入紅海，咩環境呀大哥?點解你會喺度?」他指當下無機會深究對方的動機，亦無見到對方在現場拍照。

楊岳橋指，昨晚大部份示威者都冷靜，部份人士容易被動作牽動，比較激動，他希望示威者能知所進退。