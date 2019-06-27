中小學課程改革明日發表諮詢文件　楊潤雄：等待小組最終建議

「學校課程檢討專責小組」明日（28日）將就整體檢討中小學課程發表諮詢文件，並於年底向當局提交方向性建議。楊潤雄出席活動時表示專責小組將就課程全面檢討，例如有沒有需要擴闊學生選擇選修科或課外學習經驗的空間，教育局將等待小組完成公眾諮詢後在作決定。

楊潤雄於今日（27日）出席2019首屆大灣區機械人公開賽時，被問到教育局對於小組的檢討工作的看法，他回應時表示，教育局會等待小組的最後建議，強調政府會聆聽公眾意見。他重申，教育局會等待公眾諮詢工作完結，小組於今年年底正式提交最終建議才作決定。

對於有指小組將取消通識課IES的評核方式，擔憂未能以量化的方式量度學生自主學習的能力，楊潤雄則指出，這些改革要等小組交代建議後，教育局再考慮是否採取建議。

楊潤雄為2019首屆粵港澳大灣區機械人公開賽致辭。（王珮殷攝）

2019首屆大灣區機械人公開賽揭幕 積極培育創科人才

亞洲機器人聯盟慈善基金於今日（27日）正式啟動，並舉辦2019首屆粵港澳大灣區機械人公開賽。基金以「創新，科教，育才」為宗旨，希望推動機械人科普教育並加強亞太區之間的交流，孕育與國際接軌的創科人才。公開賽有逾300名來自大灣區的中小學生，勝出的隊伍可獲基金推薦參加全球規模最大的「VEX機械人世界錦標賽」。

楊潤雄出席啟動禮時表示中小學的教學目標是為學生預備應對21世紀社會的挑戰，STEM教育正正透過讓學生動手動腦，運用知識解決問題。他表示今日的比賽是一個機會，讓學生從設計性能良好的機械人的過程中不斷嘗試，從失敗中累積經驗及知識。教育局亦會持續推動STEM教育，為學與教提供支援，如教師專業發展課程。他亦感謝基金過往推動創科發展及培育人才的工作，希望社會各界繼續支持創科發展。