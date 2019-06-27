【逃犯條例】楊潤雄：公開信非施壓　教局無收集罷課師生個人資料

教育局局長楊潤雄早前向全港的校監及校長發信，表明該局堅決反對教育團體發動罷課或罷教活動，楊潤雄今日（27日）被問到教育局會否追究因為修訂逃犯條例而罷課的師生，他回應指，之前向學校發出的公開信，只是提醒學校於突發事件時，要以既定程序如相關資助條例、僱傭條例及校內政策處理，並不是施壓。

反對修訂《逃犯條例》引發大型示威衝突，警方被批使用不合理武力驅散示威者，警民關係愈漸破裂。(資料圖片/李澤彤攝)

稱未有收集罷課師生個人資料

楊潤雄今日（27日）出席2019首屆粵港澳大灣區機械人公開賽時表示，早前就修例而發出的公開信，是提醒學校根據以往的做法，處理罷課的師生，並未有向他們施壓。他強調教育局關注學生學習情況，有向學校收集關於師生缺席的數據，但並未有收集罷課師生的個人資料，收集資料亦只為了解學校是否需要教學人手的支援。

楊續指，近日修訂逃犯條例令到社會氣氛緊張，更有團體呼籲師生罷課，學校因而受到影響，重申學校於突發事件發生時應該以專業原則作決定。

他又強調教育局關注師生就修訂逃犯條例風波的特殊需要，早前已經向校長發信，建議他們關注學生心理健康，教育局非常樂意提供支援。