警長涉嫌非禮舊同學　約會前要求著得性感啲　事主：以為要扮情侶

已離婚但仍住在已婚警察宿舍的警長，涉嫌在宿舍內非禮一名比他年長兩歲的舊同學，至女同學離開時，仍在中環街頭尾隨，被控非禮及遊蕩罪，警長否認指控，案件今（27日）在東區法院開審。女事主供稱，被告相約她時，曾對她說：「搵你做情人，一晚嗰啲。」和要求女事主「著得性感啲」，之後又說當晚會有下文，惟事主稱不太明白意思，以為被告想她扮情侶。

休班警長的被告黃家傑，被控非禮及游蕩罪。（資料圖片）

被告黃家傑，43歲，任職警署警長，被控一項猥褻侵犯罪和一項遊蕩罪。控罪指，被告於上年8月3日在中環奧卑利街已婚警察宿舍一個單位內非禮45歲的女事主X，及在中環一帶遊蕩，令X擔心自身安全。

約會前要求著得性感啲

女事主X 供稱，她於1998年參加一個成長課程時認識被告，二人交往並不頻繁，只在課程同學聚餐，或者交收單車零件時才偶爾碰面。

X 稱去年4月兩人有透過Whatsapp 溝通，X 問被告離婚後的感情狀況時，被告對X 說：「係都益你先啦。」又約女事主案發當晚見面並說：「搵你做情人，一晚嗰啲。」並要求女事主「著得性感啲」。

見面前再稱約你偷情

事主稱她以為被告希望二人能扮成情侶，因被告剛與女友分手，但就不解為何要扮得性感一點。其後被告又再次向她稱：「約你偷情，你接受到嘛？」又指當晚會有下文，女事主稱不太明白被告當時的用意。

案發當晚，被告與女事主在中環茶餐廳晚膳，並經過被告奧卑利街的住處，被告邀請女事主到家中坐坐。女事主稱，因與被告相識多年，信任被告，故應允到他家稍坐。女事主曾多次詢問被告為何離婚後仍可住已婚警員宿舍，被告無正面回答，僅稱：「唔可以畀人知，唔係會有內部處分。」

坐下即被鬆開涼鞋鞋帶

女事主稱，抵達被告家後不久，被告突然拉鬆她的涼鞋鞋帶，讓她坐在被告身旁；之後被告突然用右手繞過她的背後，觸摸她的臀部數秒。女事主受驚，立刻弄開被告雙手，並問：「你做乜嘢？」她指被告無理會她，再次觸摸她的臀部和肩膀。女事主再次弄開被告右手，被告說：「唔搞你啦，係就一早搞左你啦。」

主控官問女事主為何不立即報警或即離開現場，女事主稱當時感到非常害怕和不知所措，又擔心報警會被被告發現對她不利，故不敢報警。

邊摸大腿邊說性侵

女事主續稱，其後被告企圖兩次用手摸她的左邊大腿，又對她說：「性侵。」女事主即刻縮開，並說：「吓！你性侵我，我打999或者話比Paul Sir (另一名任警察的同學）知。」被告才停手。

感覺到鬆根貼近頸部

可是，被告稍後藉詞替女事主按摩頸部，扯掉女事主的頸巾。女事主感覺到有鬚根貼近自己的頸部，大驚並試圖離開，被告就摟著她的腰部，又伸手觸摸她的左胸。女事主稱，當時她極力掙扎，擺脫被告後，就立刻離開被告的住所。

走入廁所避開被告

女事主說，她欲離開時被告曾向她道歉，又提議送她下樓；女事主拒絕，但發現被告一直跟著她，她唯有加快腳步想擺脫被告，最終走到國金中心的女廁內躲避。當她步出洗手間，發現不見被告的蹤影後，才快步走到港鐵站離開中環區。

案件下午續審。

案件編號：ESCC 330/2019