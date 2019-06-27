警長涉非禮舊同學案　事主稱曾問應否報警　男友僅答：咁你想點

休班警長涉嫌在警察宿舍內非禮成長課程舊同學案續審，女事主下午繼續作供，她稱離開被告住所後覺被告尾隨她，她要躲入商場女廁才能擺脫被告，他事後與男朋友商討應否報警，男友僅說：「咁你想點？」又指她無人證物證兼無傷，恐難令被告入罪。惟女事主思前想後20天，仍決定報警。

女事主作供指被告黃家傑聲稱為她摸摩時曾乘機摸她的胸。（呂樂謙攝）

被告黃家傑，43歲，任職警署警長，被控一項猥褻侵犯罪和一項遊蕩罪。

男友指無人證物證兼無傷痕

事主（45歲）透露她被侵犯當晚，曾與男朋友商討應否報警，但其男友僅回應：「咁你想點？」又向她指出事件缺乏人證物證，女事主亦無傷痕，恐難以入罪；結果事件拖延20天，女事主才決定報警。

以為被告在短訊開玩笑

辯方盤問時，多次質疑女事主證供的可信性，指女事主既知「情人」關係，暗含親密關係，甚至性接觸，當被告在短訊中數次要求女事主成為他的情人時，為何不直接拒絕被告，這或令被告產生誤解，認為女事主正在試探他。女事主承認當時明白被告的短訊有求愛的意思，覺得被告的短訊奇怪，但沒有直接拒絕被告。

女事主又說，被告為人一向「神神化化」，以為他在開玩笑。辯方律師就再次指出被告很明顯不是開玩笑，若女事主覺得奇怪，當時就應該叫被告機會澄清。

怕報警會遭強暴

辯方又質疑女事主對案發當日的情形描述不實，並指出當日是女事主主動要求到被告家中參觀，被告替女事主解下鞋帶時，女事主不但沒有反對，更配合被告脫下涼鞋，又坐到被告身旁；而女事主聲稱被侵犯的約半個小時內，她也沒有嘗試逃離現場，或躲進洗手間，或致電報警或以短訊通知任何人求助等等。

女事主解釋她當時方寸大亂，擔心報警求助會被被告發現，從而激怒被告，令她面臨可能被強暴的危險。

見被告頭痛即送上補充劑

辯方律師指女事主說法不合理，指她既然陷入如此驚恐之中，甚至無法組織出一個可行的逃走方法，又對被告十分害怕，為何被告其後聲稱頭疼時，她不乘機離開現場或求助，反而能冷靜地從袋中拿出兩劑營養補充劑供被告服用；被告問她需要為她按摩頸部時，她又願意接受。女事主解釋，當時因害怕受到被告的暴力對待，故不敢反抗被告。

案件明天再續。

案件編號：ESCC 330/2019