【逃犯條例】李家超到警總指警隊付大代價：不滿政府勿發泄於警隊

警察總部一周內兩次被示威者圍堵，保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰一直未有現身。李家超及盧偉聰今日到警總安撫警員，李家超表示警總一周內兩次被圍堵，警務人員受挑釁，呼籲示威者「對政府任何地方唔滿意，希望大家唔好發泄喺警隊身上」，認為示威者將警隊及社會放於對立面，對社會沒有好處。

示威期間佔據告士打道東行線等馬路，部分人向警總扔雞蛋、塗鴉，甚至撬走「香港警察總部」的金屬字粒。（李澤彤攝）

李家超指，這是短期內第二次包圍警總，一部分示威者，用不同方法堵塞警總出入口，包括用木坊阻所有警總出入口，也有掟蛋、水樽，用強燈、激光筆針對警員眼睛照射，有百名警員受影響，此舉會傷害眼睛。此外，也有示威者破壞街道，有警員返工受阻，被迫到牆角。他呼籲大家以和平理性方式表達意見。

李家超引述終審法院首席法官馬道立2016年獲中文大學頒授榮譽博士的致辭內容，指出表達言論自由並非沒有底線，示威者違反公共秩序或傷害他人，已超越表達言論自由的底線。他指出警隊處理兩次總部被圍堵，表現極度容忍，但示威者一次又一次包圍警總，公然挑釁、侮辱、攻擊，做法「危險」。

李家超表示警務人員都是香港一份子，所有香港人都是以香港為家。警員下班後也是市民，大部分處理衝突的都是年輕人，有理想為社會服務、維護法紀，希望大眾理解警員是執行職務，維持治安、保護生命財產安全，諒解尊重。他呼籲市民「唔好將警隊社會放於對立面，對社會冇好處。」他指警隊就事件付出了很大代價，包括個人及家人，有網上欺凌，起底事件，他促請大家應以理解、諒解、尊重的態度看待警隊。